De Engelse Peppa Pig krijgt een nieuwe stem

Wie dacht dat het inspreken van een tekenfilm als Peppa Pig niet veel meer behelst dan knorren, giechelen en af en toe „oink” zeggen, heeft het mis. Actrice Harley Bird moest zich al jaren echt inleven om nog geloofwaardig een varkentje in de kleuterleeftijd te kunnen spelen. Ze had geleerd hoe ze jonger klonk als ze met een hogere stem sprak, en langere adempauzes liet vallen tussen de zinnen, zo zei ze eerder tegen de BBC. Maar aan die fase in haar leven komt een einde: nu Bird een jonge vrouw geworden is, krijgt de Britse Peppa een nieuwe, jongere stem.

Bird was vijf jaar oud toen ze de rol van Peppa Pig kreeg - zo jong dat ze nog niet kon lezen. Doordat haar de zinnen aanvankelijk voorgezegd moesten worden, leerde ze in de studio niet alleen acteren, maar ook lezen, vertelde ze in 2017 aan de BBC. Ze zou in de dertien jaar dat ze de rol vertolkte 185 afleveringen inspreken. In die tijd groeide de serie uit tot een wereldwijde kaskraker.

Merk

Peppa Pig is big business waarbij grote firma’s betrokken zijn. Hasbro is sinds kort de eigenaar van de rechten, na de overname van One Entertainment voor 3,3 miljard pond (3,9 miljard euro). De omzet van Peppa Pig alleen al bedroeg vorig jaar 1,35 miljard dollar (1,22 miljard euro). De serie is te zien in 180 landen en vertaald in veertig talen, waaronder het Nederlands. In China groeide het varkentje uit tot het officieuze symbool voor het jaar van het varken. Zo trapte de Chinese wapenfabrikant Norinco het nieuwe jaar in 2019 feestelijk af door een aantal tanks en andere voertuigen zo op te stellen dat het hoofd van Peppa werd uitgebeeld. Een garnizoen van het Chinese volksleger in Hongkong kwam met een vergelijkbare nieuwjaarsgroet.

De grote populariteit van Peppa betekent voor de makers wel dat er soms ook scherpe kritiek klinkt, bijvoorbeeld omdat de varkentjes in de auto aanvankelijk geen gordels droegen. Inmiddels doen ze dat wel. Vorig jaar maart verweet de Londense brandweer de serie seksisme omdat in een aflevering gesproken werd van een brandweerman. „Kom op, Peppa Pig, we zijn al dertig jaar geen brandweermannen meer. Jullie hebben een enorme invloed op kinderen en door dit soort achterhaalde stereotype, genderspecifieke bewoordingen te gebruiken, verhinderen jullie dat jonge meisjes brandweerlieden worden”, zo twitterde de brandweer.

Het vertrek van Bird betekent niet het einde van Peppa. Ze wordt opgevolgd door de negenjarige Amelie Bea Smith. Zij kijkt ernaar uit, zo liet haar management vrijdag weten aan de BBC. „Ze was al van kleins af aan een grote fan van de serie, dus dat ze de titelrol mag inspreken is voor haar een droom die uitkomt.”