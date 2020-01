Burgemeester Weert treedt tijdelijk terug in integriteitskwestie

De Weertse burgemeester Jos Heijmans (D66) heeft vrijdag tijdelijk zijn functie neergelegd. Hij doet dat in overleg met zijn wethouders. Heijmans wil met zijn terugtreden de onafhankelijkheid waarborgen van een onderzoek naar zijn integriteit, dat binnenkort start. „Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop”, laat hij weten.

Deze maand wierp een publicatie in De Limburger de vraag op of de burgemeester zijn rollen als gemeentebestuurder en voorzitter van de stichting International Award for Young People niet op ongewenste wijze door elkaar heen heeft laten lopen. In die krant werd gesteld dat de 66-jarige Heijmans zonder bemoeienis van raad of college 24.500 euro subsidie toekende aan International Award for Young People.

Ook haalde hij het bedrijf Horne Quartier (HQ) binnen als sponsor van de stichting. De onderneming (goed voor in totaal een honderdduizend euro) heeft veel contacten met de gemeente Weert in verband met de herontwikkeling van een openluchttheater met nabije omgeving en een voormalig kazerneterrein, waarop ook het asielzoekerscentrum is gevestigd.

Kansloze asielzoekers

Juist met zaken rond dat AZC komt Heijmans geregeld in het nieuws. Hij hielp een Syrisch gezin onderduiken, maar pleitte tot in talkshows op de landelijke tv ook voor aparte opvangcentra voor kansloze, minderjarige, overlast veroorzakende asielzoekers.

De stichting International Award for Young People daagt jongeren tussen de 14 en 24 jaar uit „om zichzelf te ontwikkelen grenzen te verleggen en actief een bijdrage te leveren aan de maatschappij”.

Midden januari werd al besloten een bureau te laten kijken naar het handelen van Heijmans. Woensdag aanstaande besluit de gemeenteraad van Weert wat de onderzoeksopdracht wordt.