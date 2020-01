Beurswaarde Amazon weer boven de biljoen dollar

Internetgigant Amazon is sinds vrijdag weer meer dan een biljoen dollar waard. Het bedrijf noteerde donderdag goede kwartaalcijfers, die de koers met bijna ruim 9 procent deden stijgen. Een aandeel Amazon kost nu ruim 2.040 dollar (1.850 euro).

Amazon was anderhalf jaar geleden al kort meer dan een biljoen dollar waard, maar zag de koers daarna dalen. Het was destijds het tweede beursgenoteerde bedrijf ooit dat meer dan 1.000 miljard dollar waard werd: alleen Apple ging het bedrijf voor.

De kwartaalcijfers van Amazon overtroffen donderdag verwachtingen van analisten. Het bedrijf maakte onder meer bekend 150 miljoen betalende Amazon Prime-leden te hebben. Zij ontvangen bestelde producten sneller thuis en krijgen andere voordelen zoals onbeperkte toegang tot de videostreamingdienst van het Amerikaanse bedrijf. Het bedrijf zette in heel 2019 ruim 280 miljard dollar om en maakte 11,6 miljard dollar winst.

Inmiddels zijn vier Amerikaanse bedrijven een biljoen waard, of waard geweest. Microsoft is sinds afgelopen zomer meer dan een biljoen waard. Deze maand was ook Alphabet, het moederbedrijf van zoekgigant Google, enkele dagen meer dan een biljoen dollar – 1.000.000.000.000 dollar – waard. Wereldwijd is het staatsoliebedrijf van Saudi Aramco het waardevolste bedrijf, bijna 2 miljard dollar.

Het gaat nog wel even duren voordat het volgende bedrijf aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq meer dan een biljoen dollar waard zal zijn. Het sociale mediabedrijf Facebook is de volgende Facebook en momenteel circa 590 miljard dollar waard.