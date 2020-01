Belangrijkste filmprijs 49ste IFFR naar The Cloud in Her Room

De film The Cloud in Het Room heeft vrijdagavond op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) de Tiger Award gewonnen. Zheng Lu Xinyuan, de Chinese cineaste die de film maakte, ontvangt de 40.000 euro die bij de belangrijkste prijs op het Rotterdamse festival hoort. Zhengs zwart-witfilm gaat over de expressionistische zoektocht van een twintiger naar liefde, (on)afhankelijkheid en relaties.

De juryprijs ging naar de komische misdaadthriller Beasts Clawing at Straws van de Zuid-Koreaanse filmmaker Kim Yonghoon, een verfilming van een Japanse misdaadroman. De publieksfavoriet was Parasite (B&W Version) van de Zuid-Koreaanse filmmaker Bong Joon Ho, een zwart-witversie van de succesvolle film Parasite uit 2019 over verhoudingen tussen arm en rijk.

De VPRO Big Screen Award 2020 ging naar A Perfectly Normal Family van de Deense regisseur Malou Reymann. De film zal vanwege de winst te zien zijn op televisie en in filmhuizen in heel Nederland. Ook krijgt Reymann een geldprijs van 30.000 euro. De winnende film vertelt het verhaal van een dochter wier vader voortaan als vrouw door het leven wil gaan.