Banhart blijft steken in zachtmoedigheid

Hij heeft nog steeds iets van een goeroe: de wilde baard, de rijzige gestalte en de neiging om zich in wolken van orakeltaal te hullen. Vijftien jaar geleden was Devendra Banhart de ongekroonde koning van een beweging die freakfolk werd genoemd. Hij haalde banden aan met oude folkies als Vashti Bunyan en Linda Perhacs en deelde met de zusjes CocoRosie het vermogen om hipper dan hip te zijn, met de heilige opdracht dat de geest moest waaien.

Banhart zweefde soms wel vijf meter boven het podium. Inmiddels is hij op aarde neergedaald en heeft hij als Amerikaanse zoon van een Venezolaanse moeder de muziek uit zijn moederland omarmd. Zijn recente album Ma kan met enig voorbehoud getypeerd worden als bossafolk: warme Zuid-Amerikaanse ritmes die mondjesmaat doorsijpelen in relaxte folkliedjes. Juist dat relaxte doet Banhart nog eens de das om. In het Amsterdamse Paradiso kwamen hij en zijn gemoedelijke hippieband langzaam op gang en lieten ze het concert al na drie kwartier uitwaaieren in loshangende flarden van half gespeelde songs, slappe praatjes en een drumsolo waarbij alleen de bovenkanten van de bekkens beroerd werden.

Met ‘Is This Nice?’ begon Banhart zijn parade van zachtmoedige liedjes, bedoeld om te behagen en opgeluisterd met een vrolijk ‘cha cha cha’. Zijn stijve dansjes deden ironisch aan, net als een lied dat werd aangekondigd als „ons disconummer”. Na het slome deuntje ‘Für Hildegard Von Bingen’ en de zoete sixtiespop van ‘Baby’ verloor de band zich in richtingloos jammen op drie akkoorden. Devendra Banhart is een groot leider van discipelen die reeds in hem geloven. Nieuwe zieltjes gaat hij niet meer winnen met muziek die simpelweg de ambitie mist om boven het maaiveld uit te steken. Het neuzelde als een nachtkaars uit.

Pop Devendra Banhart. Gehoord: 30/1, Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 2/2, Annabel, Rotterdam, 3/2, Doornroosje, Nijmegen. ●●●●●