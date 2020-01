AZ wint van RKC en staat naast koploper Ajax

AZ is vrijdag in de eredivisie in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Ajax. De Alkmaarders waren in eigen stadion met 4-0 te sterk voor RKC Waalwijk, dat in steeds grotere degradatieproblemen komt. Ajax kan zondag in de Johan Cruijff Arena tegen PSV weer afstand nemen van AZ.

Oussama Idrissi maakte vrijdag het eerste en derde doelpunt voor AZ. Vooral de tweede treffer van de aanvaller, een hard schot in de bovenhoek, was fraai. De twee andere aanvallers van AZ, Myron Boadu en Calvin Stengs, scoorden ook. Boadu is nu met dertien doelpunten topscorer van de eredivisie. Idrissi staat na vrijdag op twaalf treffers.

Ajax kan AZ weer achter zich laten als het zondag in eigen huis punten pakt in de topper tegen PSV. AZ speelt volgende week zondag de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, dat onder leiding van coach Dick Advocaat is opgeklommen naar de derde plaats.(ANP)