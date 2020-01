Albatros met zender kan illegale visserij opsporen

Een scheepsbemanning die iets doet wat niet mag – illegaal vissen bijvoorbeeld – moet iets vaker omhoog kijken: vliegt daar geen albatros? Want albatrossen met loggers op hun rug die de locatiegegevens van schepen opslaan, kunnen worden ingezet om illegale activiteiten op zee op te sporen. Dat is een voorstel van Franse biologen van de universiteit in La Rochelle, samen met internationale collega’s. Zij publiceren deze week over een eerste proef in de PNAS.

„Illegale visserij is een groot probleem in de internationale wateren van Azië, Afrika en de Zuidelijke Oceaan”, zegt marien ecoloog Kees Camphuijsen van het Texelse onderzoeksinstituut NIOZ in reactie op deze Franse studie. Camphuijsen, gespecialiseerd in visserij en zeevogels, vindt het idee van de patrouillerende albatrossen leuk, maar is ook kritisch: „We weten dat die illegale visserij er is en dat we er niets aan kunnen doen.”

Regionale visserijorganisaties houden via verschillende monitoringssystemen bij waar de schepen onder hun vlag vissen. Voor de meeste schepen is het verplicht om hun Automatic Identification System-transponder aan te hebben staan. Die transponder zendt automatisch gegevens door over de scheepsnaam, locatie, snelheid en koers. Wie de transponder uitzet, is lastig te controleren.

Albatrossen op zoek naar eten kunnen schepen op dertig kilometer afstand zien en gaan die vaak volgen, in de hoop op bijvangst die overboord gaat. De Fransen gaven daarom 169 albatrossen in de Zuidelijke Indische Oceaan een logger van 55 of 65 gram op hun rug, minder dan 1 procent van hun gewicht. De loggers houden locatiegegevens bij, en met een radarontvanger detecteren ze de nabijheid van schepen. Het ene type logger zendt bij detectie van een radar de gegevens automatisch twaalf uur lang via een satelliet door naar de onderzoekers. Wanneer die albatrossen na dagenlang zeeschuimen terugkeerden naar de kolonie, werden de rest uitgelezen. Het andere loggertype werd meegegeven aan jonge albatrossen die jarenlang op zee blijven. Die logger geeft ieder uur een complete update via de satelliet.

In een half jaar bestreken de albatrossen zo’n 47 miljoen vierkante kilometer en kwamen zij in de buurt van 353 schepen. In internationale wateren had een derde van die schepen zijn AIS-transponder niet aanstaan. In exclusieve economische zones lag dat iets lager: een kwart van de transponders stond uit. De auteurs vermoeden dat die schepen met illegale activiteiten bezig waren, zoals het vissen op beschermde soorten of het vissen op plaatsen waar niet gevist mag worden.

