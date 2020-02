Al die ruimte in mijn handen

Toen Het Blad me om een reisverhaal vroeg, wist ik dat mijn dromen werkelijkheid zouden worden. Dit was mijn kans. Ik zou eindelijk een ruimtereis maken. Als reizen gaat om het oprekken van het verbeeldingsvermogen, dan is ruimtereizen het summum. Misschien alleen overtroffen door tijdreizen, maar volgens sommigen is dat hetzelfde. We reizen de wereld over om plekken te zien die anders zijn dan de plekken die we kennen. Het eten is ergens anders lekkerder, de mensen zijn er vriendelijker, de natuur is er grootser. Ergens anders is het warmer, rustiger, levendiger, mooier, leuker, anders. Hoe anders moet het zijn om de wereld niet over te reizen, maar om de wereld af te reizen? Om op te stijgen, door een raampje te kijken en het geheel van buitenaf te zien? Om te voelen dat je niet langer onderdeel bent van dat geheel, en dat hier dáár geworden is? Voor een groot deel van de mensheid heeft ruimtereizen altijd tot de verbeelding gehoord. Lange tijd kon het niet eens, en toen het eenmaal mogelijk werd, was het voor weinigen weggelegd. Pas in 1961 maakte de Rus Joeri Gagarin als eerste mens een ruimtevlucht, in 1969 zette Amerikaan Neil Armstrong als eerste mens voet op een ander hemellichaam. Ik kom uit 1992 en ben opgegroeid in een tijd waarin ruimtereizen niet langer zo baanbrekend is. De generatie vóór mij groeide op met de Challenger, de spaceshuttle die in 1986 amper een minuut na de lancering uit elkaar spatte, met de dood van de volledige bemanning tot gevolg. Ik ben van de André Kuipers-generatie. Ik was elf toen hij op 19 april 2004 vertrok op de Delta-missie en herinner me de updates op Schooltv waarin hij vertelde hoe het met hem ging en wat hij aan het doen was. Ik voelde me onderdeel van zijn experimenten. Wij probeerden tuinkers te laten groeien in een kartonnen doosje in de vorm van een raket. Hij probeerde ongeveer hetzelfde, maar dan in de ruimte. Ik ben van de André Kuipers-generatie Ruimtereizen lijkt steeds toegankelijker te worden. Dat je eerst astronaut bij een traditionele ruimtevaartorganisatie zal moeten worden, is niet langer per se waar. Iedereen kon zich tegen een betaling van 5 tot 75 dollar aanmelden voor Mars One, het plan om de planeet Mars te koloniseren, dat gefinancierd zou worden door een realityprogramma over de missie. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, stelde eind 2019 dat er slechts twintig jaar voor nodig zal zijn om een zelfvoorzienende stad op Mars te bouwen, en niet meer dan duizend transportraketten (zogeheten Starships) die de hele tijd heen en weer vliegen om de benodigde één miljoen ton aan materialen af te leveren. De fantasieën van Blue Origin en Virgin Galactic, de ruimtevaartbedrijven van Jeff Bezos en Richard Branson, reiken iets minder ver. Zij willen ruimtereizen toegankelijker maken door middel van ‘ruimtetoerisme’. Hun plannen zijn wat eenvoudiger voor te stellen – ook omdat ze doen denken aan een veredelde kermisattractie. Ze willen mensen vanuit een woestijn in Texas 106 kilometer recht omhoog lanceren in een capsule bovenop een raket, tot net buiten de atmosfeer. Daarna zullen de inzittenden verrijkt en wel naar beneden komen bungelen aan een parachute. Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Hoewel het volgens de oprichter geen gevolgen zal hebben voor de reis, ging Mars One Ventures AG begin 2019 alweer failliet. Terwijl de deadlines voor de eerste Marsreis van SpaceX steeds weer een stukje opschuiven, lanceerde Elon Musk alleen een Tesla de ruimte in, terwijl ‘Space Oddity’ van David Bowie uit de speakers schalde. De duizend Starships die een stad op Mars moeten zetten vliegen nog niet; Musk opperde wel het plan om in 2023 met acht kunstenaars en de Japanse miljardair Yusaku Maezawa een rondje om de maan te vliegen. Het lijkt te passen in een bredere traditie van Mars-expedities, die al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw in leven wordt gehouden. Ze worden altijd in de nabije toekomst gepland, en ze gaan nooit door. De meer bescheiden droom, een tochtje buiten de atmosfeer, lijkt haalbaarder. Technisch kan het al bijna, en ze weten ook al wat het ongeveer moet gaan kosten. Virgin Galactic zal voor een stoel 250.000 dollar vragen, Blue Origin is met 150.000 dollar iets goedkoper. Toch bereikt ook mijn eigen droom hier een grens. Zoveel geld heb ik namelijk niet, en NRC kan of wil het niet betalen. Ik zal iets anders moeten verzinnen.

Glanerbrug is een dorp in de gemeente Enschede, ten oosten van de stad. Het ligt helemaal tegen de Duitse grens. Aan de andere kant van de Glanerbeek lijkt het dorp gewoon door te gaan, maar dat is een ander land, een ander dorp, met de naam Gronau. In Glanerbrug wonen amper twintigduizend mensen. Op het eerste gezicht is er niets bijzonders aan. Toch is er in Nederland geen andere plek waar je zo dicht bij de ruimte kunt komen. Als je ’s nachts op je rug ligt, naar de sterrenhemel tuurt en je probeert voor te stellen hoe het moet zijn om daar naartoe te reizen, vergeet je al gauw dat wij niet alleen naar de ruimte gaan, maar dat de ruimte ook naar ons komt, al veel langer en in veel groteren getale. Zo nu en dan weet een stuk steen door de dampkring te dringen. Vaak is zo’n steen door de weerstand van de atmosfeer al verdampt voordat hij de grond raakt – dat noemen we dan een vallende ster – maar soms weet zo’n steen lang genoeg heel te blijven om de grond te raken. Eerst wordt het stuk ruimtesteen zichtbaar vanaf het aardoppervlak, als een overvliegende vuurbal, en even later slaat hij in. Soms heeft dat desastreuze gevolgen: er wordt aangenomen dat een meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden het einde van de dinosauriërs inluidde. Veel vaker blijft het onopgemerkt, of wordt het vergeten. Er zijn in totaal zes Nederlandse meteorietinslagen geregistreerd in de Meteoritical Bulletin Database van de Meteoritical Society, de wereldwijde organisatie die het op zich neemt nieuwe meteorietennamen en -classificaties goed te keuren en te registreren. Vermoedelijk zijn er meer dan zes inslagen geweest, maar was het toen nog geen Nederland, werd het toen nog niet herkend als meteoriet, of werd het nog niet geregistreerd. Bovendien schijnt Nederland door het vele water en de zachte grond niet het ideale land te zijn om meteorieten in terug te vinden. Zes. De eerste in 1840, de meest recente in 2017. Allen staan ze in de database, inclusief datum van inslag, gewicht, materiaalclassificatie, Google Earth-coördinaten, links naar wetenschappelijke referenties en andere archieven – en natuurlijk een naam. Alle zes de meteorieten zijn vernoemd naar de plek waar ze insloegen. Ik kan niet over de ruimte schrijven zonder aan mijn vader te denken Voor de verhalen over de meteorieten moet je ergens anders terecht. Als ik google op de namen, kom ik op hobbyistisch aandoende websites terecht, waar aan de hand van bronnenmateriaal wordt omschreven hoe de betreffende meteorieten neerploften in het turf in de Peel, een weiland, of hoe ze door het dak van een tuinhuisje sloegen. Het meest betrouwbaar vind ik de verhalen op de website van Marco Langbroek, een Nederlandse archeoloog, gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en als onderzoeker betrokken bij het onderzoek naar meteorieten in Naturalis Biodiversity Center. Op zijn site omschrijft hij zichzelf onder andere als ‘amateurastronoom’. Over iedere meteoriet heeft hij een korte pagina geschreven, onderbouwd met historische bronnen. Sommige van deze pagina’s zijn het laatst herzien in 2012; bij navraag laat Langbroek weten dat hij ze graag nog eens zou updaten met nieuwe informatie, maar uit wat hij heeft gedocumenteerd is in elk geval op te maken dat de ene meteorietinslag meer tot de verbeelding spreekt dan de andere. De Uden is de oudste bekende Nederlandse meteoriet. Hij viel op vrijdag 12 juni 1840 in Uden, op slechts vijf meter afstand van landbouwknecht Martinus van de Vondervoort, die op dat moment aan het werk was in de Peel. Een andere Peelwerker heeft de steen daarna een tijd tentoongesteld in zijn herberg in Volkel, waar het stukje ruimte eerst beschadigd raakte voor het via een gemeentesecretaris en een baron aan het ‘Provinciaal Genootschap in Noord-Braband’ werd geschonken. De Utrecht viel drie jaar later, op vrijdag 2 juni 1843, rond acht uur ’s avonds, in Utrecht. Een knecht die net terugkeerde van het land zag een voorwerp inslaan in een wei bij Fort Blaauwkapel. Het is veruit de zwaarste Nederlandse meteoriet, van in totaal bijna tien kilo. Zeven kilo kwam terecht in de weide. Drie kilometer verderop viel een ander fragment, drie kilo zwaar, in een sloot vlak bij het gehucht Loevenhoutje. Dertig jaar later, op maandag 27 oktober 1873, sloeg de Diepenveen in. Het is met 68,4 gram de lichtste van de Nederlandse meteorieten; hij zou gewoon in je broekzak passen. Wat dat betreft is het misschien nog enigszins begrijpelijk dat juist deze meteoriet in de 140 jaar daarop in de vergetelheid raakte. Via de landarbeider die de inslag had waargenomen ging de Diepenveen achtereenvolgens naar de dorpsonderwijzer, diens stiefzoon en de hogereburgerschool van Deventer, waar de steen uiteindelijk op een zolder werd opgeborgen – en vergeten. Pas in de zomer van 2012 kreeg Henk Nieuwenhuis de meteoriet weer onder ogen, toen zijn campingbuurvrouw hem de stenenverzameling liet zien die haar na het opheffen van de school geschonken was. Het toeval wilde dat die Henk Nieuwenhuis voormalig conservator was van het Eise Eisinga-planetarium in Franeker. Hij kreeg ‘een goed gevoel’ van de steen. Hij nam contact op met de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), en die namen weer contact op met Marco Langbroek. In de tussentijd, op vrijdag 28 augustus 1925, sloeg op het Zeeuwse eiland Schouwen de Ellemeet in. Tijdens de val ging het eigenlijk al mis. De meteoriet viel uit elkaar. Een ooggetuige zag een stuk van bijna een kilo neerkomen in een wei, een fragment dat later de naam Serooskerke zou krijgen kwam ongeveer 2 kilometer verderop neer. Serooskerke werd vergeten en dook pas weer op in 2009, waarna hij werd opgenomen in de collectie van sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. In 2014 werd daar ingebroken, de inbrekers namen onder andere het fragment mee. Ze wisten blijkbaar niet zo goed wat ze ermee moesten; het werd een paar dagen later zwaar beschadigd teruggevonden in een plastic zak naast een tennisbaan. Daarna bleef het wat meteorieten betreft lang stil. Terwijl op aarde de ruimtewedloop werd gevoerd, hield de ruimte zelf zich even koest. Pas drie jaar geleden was het weer raak. Een meteoriet sloeg door het dak van een tuinhuisje in Broek in Waterland, op fietsafstand van mijn huis. De vuurbol werd door het hele land waargenomen, de steen werd pas de volgende dag ontdekt door de eigenaren van het tuinhuisje, toen ze dakpanscherven zagen liggen. Een half jaar later, op 26 juni 2017, werd het bestaan van de meteoriet bekendgemaakt door Naturalis. Marco Langbroek was die avond te gast bij RTL Late Night. Al die plekken zijn door meteorietinslagen nadrukkelijker onderdeel geworden van het heelal. Maar als ik op aarde zo dicht mogelijk bij de ruimte wil komen, is er maar één plek waar ik naartoe kan. Mijn ruimtereis leidt naar Glanerbrug, waar op in april 1990 de vijfde Nederlandse meteoriet door het dak van een woonhuis stortte.