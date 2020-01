Airbus schikt voor 3,6 miljard in grote corruptiezaak

De Europese vliegtuigbouwer Airbus treft een schikking van ongeveer 3,6 miljard euro met openbaar aanklagers in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in een omvangrijke omkopingszaak. Dat heeft justitie in Frankrijk vrijdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Het gaat om de grootste schikking met een bedrijf ooit in zowel Frankrijk als het VK.

Justitie in Frankrijk, het VK en de VS beschuldigden de vliegtuigfabrikant en defensieleverancier ervan in zestien landen via tussenpersonen steekpenningen betaald te hebben om internationaal contracten binnen te halen voor de bouw van vliegtuigen. In totaal zou Airbus hiermee op illegale wijze zijn winst met 1 miljard euro hebben verhoogd. In de VS werd daarnaast ook onderzocht of Airbus zich wel aan de Amerikaanse wetgeving rond wapenhandel hield.

Airbus had afgelopen week al een voorziening getroffen om de boete te kunnen betalen. Als het bedrijf niet had geschikt, had het overheidsopdrachten in de VS en de EU mis kunnen lopen. Dat had Airbus waarschijnlijk nog meer geld gekost. In totaal gaat er nu 2,1 miljard euro naar Frankrijk, 983 miljoen naar het VK en ruim een half miljard naar de VS.

De aanklagers in de drie landen hadden in totaal zo’n 30.000 documenten aan bewijsmateriaal verzameld, na onderzoek in meer dan twintig landen. Mogelijk wordt de voormalige bestuursvoorzitter van Airbus, de Duitser Tom Enders, is een aparte zaak in Frankrijk nog vervolgd.