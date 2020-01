‘Afzettingsprocedure Trump mogelijk vrijdag ten einde’

Republikeinse senatoren die twijfelden over het oproepen van nieuwe getuigen in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump, zullen hier hoogstwaarschijnlijk toch tegen stemmen. Daarmee lijkt het onmogelijk voor de Democraten om een meerderheid te creëren voor het verhoren van nieuwe getuigen. Amerikaanse media houden er rekening mee dat als een meerderheid in de Senaat inderdaad tegenstemt, dit het einde van de afzettingsprocedure tegen Trump inleidt. Mogelijk wordt vrijdag al gestemd over het beëindigen van de procedure.

Senator Lamar Alexander uit Tennessee was lange tijd de hoop van de Democraten om bij de stemming een meerderheid in de Senaat te bemachtigen en zo nieuwe verhoren tegen Trump af te kunnen leggen. Vrijdag zei Alexander dat het volgens hem „niet meer nodig is om met meer bewijs aan te tonen wat al bewezen is”. Een andere Republikeinse senator, Susan Collins uit Maine, had donderdag nog wel gezegd te zullen instemmen met het oproepen van nieuwe getuigen. De Democraten zijn in de minderheid in de Senaat en hebben vier Republikeinse senatoren nodig voor een meerderheid van de stemmen.

De Democraten beschuldigen Trump ervan dat hij zijn presidentschap heeft gebruikt voor politiek gewin. Hij zou de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben gezegd dat hij de militaire steun aan Oekraïne zou opzeggen, als Zelensky geen onderzoek zou beginnen naar Trumps opponent Joe Biden en zijn zoon. Volgens Alexander is het niet de vraag of de president dit heeft gedaan, „maar of de Amerikaanse Senaat óf het Amerikaanse volk daarover beslist”, waarmee hij verwees naar de komende presidentsverkiezingen.