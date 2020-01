Advocaat Dino S.: geen sprake van uitbraakpoging

Crimineel Dino S. heeft donderdag niet geprobeerd uit de gevangenis in Heerhugowaard te breken. Dat zegt Ficq & Partners, het advocatenkantoor dat hem verdedigt, vrijdag op Twitter. Het kantoor komt later op de dag met een verklaring.

Donderdag werd bekend dat S., die in het Passageproces rond Willem Holleeder een van de hoofdverdachten is, per direct is overgeplaatst naar de extra beveiligde inrichting in Vught. De Telegraaf meldde dat hij een uitbraakpoging had ondernomen. Het ministerie zei tegenover persbureau ANP dat er „vermoedens” van een uitbraakpoging waren, maar wilde verder niets kwijt over de zaak.

S. was betrokken bij een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, die uitgevoerd werden in opdracht van Willem Holleeder. In 2017 kreeg S. in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf.