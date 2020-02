20 vrouwen van in de 20: ‘Het is een niemandsland’

Vlak voor ze twintig werd, vertrok fotograaf Isa de Jong (21) naar de VS voor een stage bij haar idool: Jim Goldberg. Ze had hem gewoon op Instagram een bericht gestuurd – nooit verwacht dat de bekende Magnum-fotograaf een studente uit Breda in zijn kleine studio in San Francisco zou toelaten en over zijn werk wilde vertellen.

Daar was ze dan, voor het eerst in haar leven echt alleen, in een stad waar ze niemand kende. Onder de vleugels van een fotograaf die zich in het openbaar achter een grote zonnebril verstopte. Ze dacht steeds: nog even, dan ben ik twintig en moet ik alles zelf doen. „Twintig worden was heel groot in mijn hoofd.”

Haar Amerikaanse huisgenoten leken andere dingen van het leven te weten, méér. In San Francisco kwam ze op het idee: zou ze niet haar generatie moeten fotograferen? Dat werd haar plan voor als ze twintig was. Twintig vrouwen van twintig vastleggen, en hun verhaal vertellen – net als Goldberg combineert De Jong haar foto’s met schetsen en handgeschreven teksten.

Terug in Nederland begon ze met zoeken. Op sociale media, op straat. Jonge vrouwen die haar interessant leken, sprak ze aan. Ze was van plan iedereen zeker twintig uur te volgen, maar meestal werd het veel langer. Het verbaasde haar soms, hoe ze zomaar werd toegelaten in het leven van vreemden. Zoals de vrouw in Roosendaal die een Turkse vriend zonder verblijfsvergunning had: ze konden maar af en toe samen zijn, en dan was De Jong erbij. „Zagen ze elkaar eindelijk, zat ik daar ook weer, met die camera.”

De verhalen van de vrouwen gaan vaak over gebeurtenissen die al achter de rug zijn. Ze volgde iemand met een eetstoornis, er was kanker, verslaving. Ze leerde hoeveel mensen op hun twintigste al meegemaakt hebben, overwonnen hebben, maar ook hoeveel er nog onzeker is.

Daar gaat dit werk over: over twintig zijn en of je dan nog kind bent, of al volwassen. Over meisje zijn en vrouw worden, en over denken dat je een vrouw bent en je dan toch, soms, zomaar weer een meisje voelen. „Het is een niemandsland.”