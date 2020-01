KLM schrapt vluchten naar China vanwege coronavirus

Luchtvaartmaatschappij KLM staakt een deel van zijn directe vluchten naar China vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om vluchten naar de Chinese steden Chengdu, Hangzhou en Xiamen.

Ook gaan er de komende vier weken minder vluchten naar Shanghai. KLM zegt dat er momenteel nog geen aanleiding is om alle vluchten naar China op te schorten. De maatschappij ziet wel een terugloop van het aantal boekingen en past daarom het vluchtschema aan. Het aangepaste schema loopt in ieder geval tot eind volgende maand.

Ook deelt KLM mondkapjes uit aan personeelsleden aan boord van de vliegtuigen en ter plaatse. „Daarnaast worden algemene hygiënemaatregelen extra onder de aandacht gebracht bij KLM-medewerkers, zoals frequent handen wassen”, schrijft KLM in een verklaring. Het bedrijf volgt daarbij de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM.

Meerdere buitenlandse vliegtuigmaatschappijen besloten ook om een deel van hun vluchten naar China te schrappen. Onder meer Lufthansa, British Airways en American Airlines gingen KLM voor. Reisbrancheorganisatie ANVR adviseert reizigers geen risico’s te nemen en de komende maand niet naar China af te reizen.

Inmiddels is er ook in Finland een eerste besmetting met het Wuhancoronavirus vastgesteld. Dat meldde het Finse Instituut voor Volksgezondheid woensdag. Het virus werd vastgesteld bij een reiziger die vanuit China naar Finland was gereisd. Het slachtoffer ligt in een ziekenhuis in Lapland in quarantaine.

Finland is een van de veertien landen die de Europese Commissie hebben gevraagd om burgers uit China op te halen. Inmiddels heeft de EU met de Chinese autoriteiten overleg over de repatriëring van ongeveer zeshonderd EU-burgers. Ook heeft de EU China hulp aangeboden in de vorm van financiering en medisch personeel. Donderdag zal de WHO aangeven of er sprake is van een internationale noodsituatie.

Reportage over het coronavirus In het nieuws, pagina 7