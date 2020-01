Op historiek.nl lees ik een verhaal over een ‘typische’ dag in Auschwitz van de Italiaanse schrijver Frediano Sessi. Dat na „de helse start van de dag” een wachttijd volgde waarbij je soms uren stil in het gelid moest staan en de gevangenen geteld werden. De werkdag en het avondappel moesten dan nog beginnen. Hij spreekt van een „onveranderlijk schema dat onophoudelijk herhaald werd”.

Ondertussen is er een bijpassende advertentie verschenen over het kunnen bezoeken van het Auschwitz Monument. „Benut elke minuut van je reis. Sla de wachtrijen over met je mobiele ticket.”

