Vermiste Mexicaanse vlinderbeschermer Gómez dood aangetroffen

De Mexicaanse vlinderbeschermer Homero Gómez, die twee weken geleden spoorloos verdween, is dood aangetroffen. Zijn lichaam lag in een waterput vlak bij de plek waar hij voor het laatst is gezien, meldt de BBC donderdag. Gómez beheerde in de door bendegeweld geteisterde deelstaat Michoacán een reservaat voor de monarchvlinder en streed tegen ontbossing. Mogelijk heeft hij daarbij problemen gekregen met criminelen.

Het is nog onduidelijk hoe Gómez (50) om het leven is gekomen. Bij een eerste onderzoek zijn geen sporen van marteling gevonden op zijn lichaam, zeggen bronnen bij de openbaar aanklager van Michoacán tegen persbureau Reuters. Het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van Gómez gaat nog verder.

Gómez beschermde als hoofd van het in Centraal-Mexico gelegen El Rosario-reservaat de monarchvlinder tegen de verdwijning van zijn habitat. De oranje-zwarte vlinders trekken ieder jaar met honderden miljoenen tegelijk vanuit Canada en de VS naar Mexico. Hun leefgebied daar, waar ze vaak in enorme zwermen rondvliegen, wordt door UNESCO als Werelderfgoed gezien.

Illegale houtkap

De Mexicaanse bossen waarin de monarchvlinder verblijft, vallen ten prooi aan illegale houtkap. De vlinderpopuatie is daardoor al met 80 procent afgenomen. Gómez voerde actie tegen de onwettige ontbossing in Michoacán. Op sociale media plaatste hij vrijwel dagelijks foto’s en filmpjes van de vlinders in zijn reservaat.

De overheidscommissie voor Mensenrechten in Michoacán zei ten tijde van Gómez’ verdwijning dat hij waarschijnlijk „de zakelijke belangen in de weg zat van de mensen die illegaal hout kappen in het gebied”. Bendes in Mexico, die zich niet alleen bezighouden met houtkap maar vooral ook met drugshandel, schrikken er niet voor terug om activisten te intimideren, mishandelen of zelfs te vermoorden.

Een video die Gómez een paar dagen voor zijn verdwijning op Twitter plaatste: