Unilever wil van theedivisie af

Unilever overweegt zijn theedivisie te verkopen om de teruglopende omzetgroei een halt toe te roepen. Dat bleek donderdag bij presentatie van de jaarcijfers van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern.

Unilever zette vorig jaar 52 miljard euro om, 2,9 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst daalde van 9,8 miljard naar 6 miljard euro. Het concern had al voorspeld dat de omzet trager zou groeien dan eerder geraamd. Met name in het laatste kwartaal van 2019 liep de omzetgroei terug, vanwege tegenvallende groei in opkomende markten in West-Afrika en India, waar Unilever sterk op inzet.

„We hebben een lastig laatste kwartaal gehad”, zei de Britse topman Alan Jope in een toelichting op de jaarcijfers. Hij zei te verwachten dat deze trend de komende zes maanden aanhoudt. „En dat is frustrerend.”

Ook zei Jope te verwachten dat de uitbraak van het Corona-virus impact zal hebben op de omzet. In welke mate durfde de topman niet te voorspellen.

Zwarte thee

De vraag is wat Unilever wil met zijn voedingsdivisie, goed voor ruim een derde van de omzet, met merken als Calvé, Ola en Ben & Jerry’s. Voeding groeit aanmerkelijk langzamer dan de activiteiten in persoonlijke verzorging of schoonmaakmiddelen. In 2017 verkocht Unilever al zijn margarinetak (Becel, Blue Band) aan investeringsmaatschappij KKR voor 6,8 miljard euro, destijds om het rendement te verbeteren en winstgevender te worden. Unilever zat sinds de oprichting van het bedrijf in 1930 in de margarine.

Nu staat ook de thee op de nominatie voor verkoop. Unilever is onder meer eigenaar van merken als Lipton, PG Tips en Lyons. Het bedrijf ziet al jarenlang een „scherpe daling” van de verkoop van zwarte thee, goed voor tweederde van de omzet van Unilevers theedivisie. „En we verwachten niet dat dit gaat stoppen”, zegt Jope.

Volgens Jope verkiezen met name jonge consumenten tegenwoordig groene thee, kruidenthee of koffie, dat de laatste decennia door de opkomst van hippe koffiebars aan een opmars bezig is. Medio 2020 moet duidelijk worden met Unilever met de theedivisie gaat doen.