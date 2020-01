Uitbraak virus leidt tot uitbraak racisme in Frankrijk

„Hou je virus bij je, vieze Chinees! Je bent niet welkom in Frankrijk.” Die opmerking kreeg de Vietnamese Minh deze week toegeschreeuwd door een voorbijrazende automobilist in Parijs, tekende dagblad Le Monde op. „Waarom draag je geen masker?”, hoorde een Zuid-Koreaanse treinconducteur van een collega, meldde radio France Bleu.

Sinds het Wuhan-coronavirus in Frankrijk is opgedoken – woensdag werd een vijfde geval bekend – neemt ook het racisme tegen mensen met een Aziatisch uiterlijk toe. Ze worden uitgescholden of gemeden op straat en krijgen boze of ‘grappig’ bedoelde reacties wanneer ze hoesten in het openbaar. Medewerkers van Chinese restaurants en winkels krijgen racistische opmerkingen over de hygiëne en ook op scholen houden kinderen zich niet in. Docent en journalist Rachid Zerrouki verhaalde op Twitter van een Taiwanese oud-leerling die op haar school de bijnaam ‘Corona’ kreeg. „Dit land is zo vatbaar voor racisme dat een virus op 8.000 kilometer van hier voldoende is om het aan te wakkeren in zijn meest abjecte vorm”, schreef hij. Naast duizenden steunbetuigingen leverde zijn tweet een stroom aan racistische reacties op.

Verontschuldiging van een krant

Ook Franse media blijken in hun berichtgeving over het virus niet altijd even zorgvuldig. De regionale krant Courrier Picard, die verschijnt in Noord-Frankrijk, moest zich afgelopen week verontschuldigen voor de publicatie van een voorpagina met daarop in vette letters ‘Geel Alarm’.

Met zo’n 700.000 personen heeft Frankrijk de grootste Chinese diaspora van Europa. Ondanks de grote nadruk in het Franse onderwijs op gelijkheid is racisme tegen deze groep alledaagse praktijk. „We horen Aziaten zelden over racisme omdat we lijden in stilte, maar nu zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en wordt het te erg”, klaagde de Frans-Chinese Cathy Tran deze week tegen de BBC.

Uit protest tegen het racisme lanceerde een anonieme Chinese vrouw maandag via een kennis de hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (‘ik ben geen virus’). „Het virus wordt raciaal gemaakt. Maar we weten donders goed dat het geen nationaliteit heeft!”.