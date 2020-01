Tv-geldsmijterij Super Bowl is nu ook een politieke strijd

Natuurlijk zijn ze er weer, de jolige biercommercials met acteurs uit die ene serie of film die je ooit zag, de bombastische autoreclames, de gevoelige advertenties van techgiganten. Vaste prik in de peperdure reclameblokken tijdens de Super Bowl, de finale van het American-footballseizoen, waarin de wedstrijd een bijrol vervult in het grote geheel van entertainment en commercie. Een echt politiek strijdveld zijn die reclames nooit geweest, maar daar komt zondag verandering in. Zowel de Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg als huidig president Donald Trump heeft een reclame tijdens de uitzending op Fox gekocht.

Het heeft ze naar verluidt ruim 10 miljoen dollar (9 miljoen euro) gekost voor een minuutje reclame. Een halve minuut – het minimum – werd dit jaar verkocht voor tussen de 5 en 5,6 miljoen dollar, het hoogste bedrag ooit. Vorig jaar lagen de kosten voor dertig seconden reclametijd nog tussen de 5,1 en 5,3 miljoen dollar. Deze smak geld is het voor bedrijven zonder meer waard: de Super Bowl is vaak de meestbekeken tv-uitzending van het jaar in de Verenigde Staten, met kijkersaantallen om en nabij de honderd miljoen.

Deze aantallen spreken vanzelfsprekend ook Bloomberg en Trump aan in een verkiezingsjaar, een dag voor de eerste voorverkiezingen in Iowa bovendien. En voor beiden slaan de kosten nog geen deukje in hun budget. Bij miljardair Bloomberg, oud-burgemeester van New York en late toevoeging aan het grote veld Democratische kandidaten, komt het allemaal uit eigen zak, Trump heeft een goedgevulde campagnekas.

Een echte strijd kun je het overigens niet noemen – dan is de Super Bowl zelf, tussen de Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers op papier aanmerkelijk spannender. Bloomberg hoort niet bij de grote kanshebbers om de Democratische kandidaat te worden in november. Zie het vooral als een poging van Bloomberg om bij Trump „onder zijn huid te kruipen”, zei een woordvoerder van zijn campagne eerder deze maand tegen The New York Times.

Vuurwapengeweld

De reclame van Bloomberg is een emotionele aanklacht tegen het vuurwapengeweld in de VS, zo bleek donderdag. De hoofdrol is voor een moeder van wie de zoon, die een American-footballdroom had, werd doodgeschoten. Het is nog onduidelijk waar Trumps reclame over zal gaan.

Politieke boodschappen tijdens de Super Bowl zijn niet uniek, maar wel zeer zeldzaam. De bekendste was misschien de campagnevideo van de Republikeinse oud-president Ronald Reagan in 1984. Vaker zijn de politieke, en ook maatschappelijke, boodschappen subtieler. Als expliciet politiek strijdtoneel tussen kandidaten van beide partijen zijn de reclameblokken van de Super Bowl nieuw.

Niet iedereen is daar blij mee. Andere adverteerders bijvoorbeeld, die volgens nieuwskanaal CNBC vrezen dat de aandacht voor hun reclames in het niet zal vallen bij die van de twee presidentskandidaten. En ook de Amerikaanse bevolking niet, zo bleek uit een peiling eerder deze maand: 63 procent van de ondervraagden vond de Super Bowl een ongepast platform voor campagnereclames.

Misschien vinden die mensen troost in de vele niet-politieke reclames die nog altijd de reclameblokken van de Super Bowl zullen domineren zondag. Zoals die van de topman van WeatherTech, die een reclame heeft gekocht om de afdeling diergeneeskunde aan een universiteit te bedanken voor het redden van zijn hond.