Topcrimineel Dino S. naar EBI in Vught om ‘uitbraakpoging’

De tot levenslang veroordeelde topcrimineel Dino S. is per direct overgeplaatst naar de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught, nadat hij donderdag een uitbraakpoging zou hebben ondernomen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de overplaatsing donderdagavond tegenover ANP, na berichtgeving van De Telegraaf.

S. zou geprobeerd hebben om met een andere gedetineerde te ontsnappen uit de gevangenis in Heerhugowaard, waar zij hun straf uitzitten. Het ministerie spreekt van „vermoedens” van een uitbraakpoging, maar wil niet verder op de zaak ingaan omdat het onderzoek nog loopt.

In het Passageproces was S. een van de hoofdverdachten; hij was betrokken bij een aantal liquidaties of pogingen daartoe in de Amsterdamse onderwereld, in opdracht van Willem Holleeder. S. werd in eerste instantie vrijgesproken voor de moorden in 2005 en 2006, maar werd in 2017 in hoger beroep alsnog tot levenslang veroordeeld.