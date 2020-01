Thierry en Geert als oplossing voor MH17

Overheden doen dubieuze dingen, dit is bekend. Elsevier Weekblad (EW) beschrijft deze week hoe de Nederlandse overheid geld steelt van de Russen. De MIVD betrapte in 2018 Russische hackers die wilden inbreken bij het hoofdkantoor van het OPCW, VN-organisatie tegen chemische wapens. De hackers werden uitgezet, waarbij de MIVD 40.000 euro in beslag nam. EW wijst erop dat de Russen formeel niet van strafbare feiten zijn beschuldigd, dus dat dit geld nooit „ingepikt” had mogen worden.

Je vermoedt dat de wereld grotere schandalen heeft gekend. NRC schreef dat de naaste familie van de nieuwe Russische premier voor 43 miljoen euro vastgoed bezit, vermoedelijk „vergaard via corruptie”. Dan moet een tegenvaller van 40.000 euro te dragen zijn.

Het punt van EW is breder. Het blad meent dat Nederland maar „wat aan rommelt” in de relatie met Rusland. MH17 vereist „een diplomatieke uitweg” en volgens EW zal het eerste gebaar niet van Moskou komen. Dus als het Kremlin Kamerlid Sjoerdsma (D66) weigert, en de Kamercommissie Buitenlandse Zaken hierna een bezoek afzegt, is dit ineffectief. Terwijl Moskou volgens EW gráág Kamerleden ontvangt: Wilders bezocht in 2018 op uitnodiging van het Russische parlement Moskou, Baudet kreeg vorig jaar een invitatie (waarop hij niet inging). En het blad is verbaasd dat Buitenlandse Zaken „geen enkele poging” deed het (eventuele) bezoek van Wilders en Baudet „te benutten voor het verbeteren van de relatie”.

Nu mist Nederland zeker de internationale positie om Moskou rond MH17 onder druk te zetten. Maar de aanname dat Wilders en Baudet hier een bemiddelende rol kunnen spelen, is best gewaagd. Het toenmalige VVD-Kamerlid Han ten Broeke legde in 2018 al bloot dat beide parlementariërs in hun stemgedrag over MH17 eerder het Russische dan Nederlandse belang dienen. In het kerstreces introduceerde Baudet de Poetingezinde publicist annex activist John Laughland als zijn „partij-ideoloog”. Ongekend voor een Nederlandse politicus: Laughland werkte eerder voor een pro-Russisch denktank in Parijs en sprak steun uit aan talrijke pro-Russische Poetin-vazallen in de Russische regio.

In de jaren zeventig en tachtig, rond de kernwapendiscussie, keerde Elsevier zich fel tegen linkse politici die in Moskou toenadering zochten met communisten. Nu wil Elsevier Weekblad dat de rechtse politici Wilders en Baudet namens het hele land toenadering zoeken met de maffiose kliek rond Poetin. Twee politici die allerlei gaven zijn toegeschreven – maar nog nooit diplomatieke gaven. Twee politici met verdacht veel begrip voor het Kremlin.

Buigen voor Moskou: het rechtse recept voor MH17.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 januari 2020