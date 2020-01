Tabaksfabrikant schrijft opnieuw miljarden af op vapebedrijf Juul

Tabaksfabrikant Altria heeft nog eens 4,1 miljard dollar (ruim 3,7 miljard euro) afgeschreven op e-sigarettenbedrijf Juul. Dat meldde het bedrijf donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van 2019. Het is de tweede keer in korte tijd dat Juul met een miljardenafschrijving te maken krijgt. In oktober herzag Altria de waarde van het dochterbedrijf al eens met 4,5 miljard dollar.

Juul ontwikkelt en produceert elektronische sigaretten en vape-pennen. De pennen bevatten wel nicotine, maar gebruikers inhaleren geen verbrandingsproduct als bij gewone sigaretten. Het bedrijf raakte in opspraak doordat steeds meer consumenten het bedrijf aanklagen; het gebruik van de vape-pennen wordt in verband gebracht met een mysterieuze longziekte. Het aantal aanklachten sinds oktober 2019 nam met tachtig procent toe; Altria verwacht dat er de komende tijd nog meer aanklachten volgen.

De e-sigaret is van belang voor de toekomst van tabaksfabrikanten: samen de wereld over met nicotinedamp

In 2018 betaalde Altria nog 12,8 miljard dollar voor Juul, maar inmiddels schat het de waarde nog op 4,2 miljard (3,8 miljard euro). De verkoop van e-sigaretten van Juul is verboden in EU-landen vanwege het hoge nicotinegehalte.