‘Schulden zijn nooit alleen een financieel probleem’

Als twintiger wist Adam thuis precies hoe laat elke dag de post kwam. „Dan zorgde ik dat ik de enveloppen van de mat griste, zodat niemand het thuis zou zien.” Wat voor hem begon met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar liep in de loop der jaren op tot een schuld van bijna 20.000 euro.

Het verhaal van Adam staat niet op zichzelf. In Amsterdam hebben naar schatting zo’n 20.000 jongeren risicovolle schulden. Duizenden daarvan hebben problematische schulden. Dat gaat om schulden die hoger zijn dan 3.000 euro, en die niet binnen drie jaar zijn af te betalen. Belangrijkste vormen van schuld zijn huurachterstanden, boetes, telecom-abonnementen en de zorgverzekering.

De gemeente wil deze jongeren nu helpen en start vanaf februari met een pilot waar 150 jongeren tussen de 18 en 27 jaar aan meedoen. Deze jongeren worden doorverwezen vanaf het Jongeren Service Punt. Met hulp van de Gemeentelijke Kredietbank wordt er onderhandeld met schuldeisers, worden de schulden overgenomen en omgezet in een lening en wordt bij het succesvol doorlopen van een begeleidingsplan een deel van de schuld kwijtgescholden.

Wethouder Marjolein Moorman (onderwijs, armoede en inburgering, PvdA) is „trots” op de plannen, omdat ze niet wil dat jongeren „hun schuld als een zwaard van Damocles met zich meedragen”. Jongeren zijn kwetsbaar. Wie 18 jaar wordt moet bijvoorbeeld een zorgverzekering gaan betalen, en wie een eerste keer een kamer huurt kan flink schrikken van alle bijkomende kosten. En als je eenmaal in de problematische schulden zit, kom je er niet makkelijk meer uit.

Hulpverlening schiet tekort

Daar komt nog eens bij dat reguliere schuldhulpverlening bij jongeren tekortschiet, constateert lector armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam Roeland van Geuns. Per jaar lopen er 1.500 jongeren bij jongerenschuldhulpverlening, maar velen haken af tijdens de lange duur van het traject. En wie wel in het traject blijft, heeft geen garantie op succes.

Schuldeisers zeggen namelijk minder vaak ja tegen saneringsvoorstellen als het om jongeren gaat. Vaak is er geen of een instabiel inkomen, waardoor aflossen moeilijk is. Van Geuns: „Er wordt vaak vanuit gegaan dat jongeren naarmate ze ouder worden meer gaan verdienen en meer kunnen aflossen. Waarom zou je dan nu saneren?”

Een snelle regeling met schuldeisers had Adam, nu bijna 30, enorm geholpen. Hij wil niet met zijn volledige naam in de krant omdat zijn omgeving „niet alles weet”. Drie jaar geleden klopte hij zelf aan bij welzijnsorganisatie Dynamo om zijn op dat moment kleine schulden aan te pakken.

We vragen wel volledige medewerking. Het is geen cadeautje Marjolein Moorman wethouder onderwijs, armoede en inburgering (PvdA)

Maar ondanks goede hulp kun je schuldeisers niet dwingen om mee te werken aan een betalingsregeling. En ondertussen maakte Adam zelf ook meer schulden. Hij ging lachgasballonnetjes gebruiken om te ontsnappen aan de stress. Hij raakte verslaafd, belandde in het ziekenhuis en raakte daarmee ook uit beeld bij Dynamo. Dat was het moment dat zijn zus thuis de enveloppen met schulden vond. Tijdens zijn revalidatie werd het lastig om ook tegelijkertijd aan zijn schulden te werken. Zijn schuld groeide van 10.000 euro naar bijna 20.000 euro.

Tijd is dan ook geld, aldus Marjolein Moorman. Met een donatie van 750 euro hoopt ze schuldeisers te verleiden sneller de schuld over te dragen aan de Kredietbank, die de schuld omzet in een lening. De gemeente start vervolgens een traject met jongeren om deze af te lossen. Maar, benadrukt Moorman: „We vragen wel volledige medewerking. Het is geen cadeautje.”

Daar denkt VVD-raadslid Claire Martens anders over. Ze juicht het toe dat de gemeente speciale begeleiding biedt aan jongeren met schulden, maar vindt dat de gemeente te coulant is. „Bemiddelen tussen schuldeisers en schuldenaren is prima, jongeren begeleiden ook. Maar moet je dan ook nog 750 euro kwijtschelden?”

Inspiratie voor de gemeentelijke plannen komt onder meer uit Den Haag, ziet Larissa Jongenelen. Zij is projectleider bij het Jongeren Perspectief Fonds Den Haag, dat in 2016 vijftig jongeren in een soortgelijke pilot begeleidde.

In Den Haag is het project wegens succes opgeschaald tot honderdvijftig jongeren. Volgens Jongenelen valt of staat het succes met goede begeleiding. „Schuld is namelijk nooit alleen een financieel probleem, maar draait vaak om problemen op andere leefgebieden zoals huisvesting of zorg.” Dat levert ook uitdagingen op. „Met al die lange wachtlijsten is het moeilijk dat meteen te bieden. Terwijl die integrale oplossing essentieel is.”

Uiteindelijk begint de oplossing met rust creëren, zegt Laura Mudde. Bij stichting ONSbank helpt zij als projectleider jongeren om uit de schulden te komen. Het eerste wat zij doen is met schuldeisers een afspraak maken om de schulden zes maanden te bevriezen. Die tijd wordt gebruikt om jongeren via workshops te begeleiden, een overzicht te krijgen van alle schulden en vooral ook rust te bieden.

„Een factor die schulden zo problematisch maakt”, zegt Mudde, „zijn de vele schuldeisers. Het plan van de gemeente, om die schulden onder één krediet te brengen, schept ontzettend veel lucht. Maar dan begint het pas, en is de vraag welke begeleiding je kunt bieden. Want schulden zijn niet alleen een financieel probleem: het heeft invloed op alles.”

Voor het traject in Amsterdam heeft wethouder Moorman in 2020 dan ook 350.000 euro uitgetrokken. „Er komt per persoon een individueel plan. Niet iedereen zal budgetcoaching nodig hebben bijvoorbeeld.” Volgens Moorman verdient elke cent „zich dubbel en dwars terug”. „Ik geloof er heilig in dat dit helpt om mensen uit de langdurige zorg te houden.”

VVD-raadslid Claire Martens is niet direct overtuigd. Juist door de mogelijkheid van kwijtschelding is ze bang dat veel mensen terugvallen. „En dan moet je weer de portemonnee trekken op kosten van de belastingbetaler.”

Schulden voorkómen

Bij schulden zijn er echter twee partijen die naar zichzelf moeten kijken, vindt Moorman. „Want hoezo kunnen jongeren op zo’n leeftijd al in de problemen komen in een systeem dat wijzelf gemaakt hebben?”

Om de pilot tot een succes te maken is de bereidwilligheid van schuldeisers essentieel. Maar die laten zich nog niet in de kaarten kijken. De schuldeiserscoalitie, een groep schuldeisers uit verschillende branches, laat in een algemene reactie weten „het gedachtegoed van schuldrust, overzicht en zelfredzaamheid te onderschrijven”. Telecomorganisatie VodafoneZiggo en corporatie De Key kunnen niet goed inschatten in hoeverre de prikkel van 750 euro effect gaat hebben. Vooraf is er ook geen contact geweest met de gemeente, zegt een woordvoerder van VodafoneZiggo. In veel gevallen zal het bedrag „wellicht ontoereikend zijn”. „Een toestel heeft vaak al een hogere prijs dan dat bedrag. En zeker als het samengaat met een betalingsachterstand.” Bij corporaties wordt er al samengewerkt met de gemeente, met de Vroeg Erop Af-methode: bij een maand huurachterstand wordt er melding gemaakt en gaat een team kijken op locatie.

Er zijn daarom eerder al afspraken gemaakt met 32 schuldeisers, voornamelijk corporaties en zorgverzekeraars, om grote schulden te voorkomen. Deze schuldeisers gaan altijd akkoord met saneringsvoorstellen van de gemeente, of doen mee aan projecten van de gemeente om jongeren vroeg te begeleiden. Moorman: „Maar een aantal commerciële partijen zien schulden als een verdienmodel.”

Bedrijven moeten jongeren niet alleen als pinautomaat zien, maar ernaar streven dat zij over veertig jaar nog steeds hun klant zijn Roeland van Geuns Lector armoede- interventies HvA

Neem Adam. Nog voor zijn lachgasverslaving was hij een bedrijfje begonnen dat pakketten bezorgde. Hij huurde een lease-auto en kwam in de problemen met betalingen. Nadat hij uit het ziekenhuis kwam bleek zijn schuld te zijn verkocht aan een incassobureau. En waar de meeste schuldeisers bereid waren mee te werken aan een schuldeninventarisatie, weigert het incassobureau tot nu toe mee te werken aan een oplossing. Dat werkt vertragend voor een eventueel saneringsplan.

Lector armoede-interventies Roeland van Geuns wijst dan ook op de „zorgplicht” die bedrijven zichzelf zouden kunnen opleggen. „Dat ze niet alleen jongeren als pinautomaat zien, maar er naar streven dat die jongeren over veertig jaar nog steeds hun klant zijn.” Hij noemt daarbij ook de rol van de gemeente en overheid als grootste schuldeisers. „We moeten ook kritisch naar onszelf kijken”, vindt wethouder Moorman. „Kunnen we als overheid vaker schulden saneren of bevriezen?”

Slecht in begrijpend lezen? Risico

Uiteindelijk zijn schulden een veelkoppig monster, concludeert Van Geuns, waar naast inkomen vooral ook opleiding cruciaal is. Wie moeite heeft met begrijpend lezen kan zomaar op achterstand raken. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat in Nederland 25 procent van de 15-jarigen laag taalvaardig is. „Dat zijn de schuldenaren van morgen.”

Ook Adam maakte van jongs af aan boetes. Maar tot je 18de ben je daar niet aansprakelijk voor. Daarna wel, en daarmee begon ook de schaamte dat het hem niet lukte zelf zijn zaken te regelen. Maar met die schaamte is hij nu, tien jaar later, helemaal klaar. Nu werkt hij met een begeleider van Dynamo keihard aan het schuldhulpverleningstraject. Hij zou willen dat andere jongeren zich over de schaamte heen zetten. „Zet die eerste stap zo snel mogelijk. Want je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.”

Julia heeft 20.000 euro schuld. ‘Als de basis thuis niet goed is, kunnen dit soort dingen gebeuren’ Julia (27), Amsterdam, schuld van ongeveer 20.000 euro. „Op mijn 19de ben ik met ruzie uit huis gegaan. Ik vond via school een kamer, maar vereenzaamde. Mijn havo haalde ik met mooie cijfers, maar buiten kwam ik niet. De brievenbus deed ik niet meer open. Vriendschappen verwaterden. Door betalingsachterstanden werd ik uit mijn kamer gezet. Vanaf dat moment sliep ik bij mijn opa, maar ik schreef me niet bij hem in, uit angst voor deurwaarders. Elke maand stegen de schulden van mijn huur, telefoon en zorgverzekering wel. Ik vertrok bij opa en zag veel instellingen van binnen en van buiten. Ondertussen heb ik wel altijd geprobeerd mijn schulden aan te pakken. Ik haalde zelfs mijn deelcertificaat vwo om te gaan studeren en ging in het weekend werken. Alleen terwijl je jezelf probeert te ontwikkelen, spelen de schulden altijd een rol. Eerst durf je geen brief te openen, later ben je bang er één te missen. En je wil ook jong zijn. Net als je studiegenoten af en toe een keer nieuwe kleren kopen. Mijn originele schuld heb ik allang terugbetaald, nu achtervolgen de incassokosten me. Ik had bijvoorbeeld een rekening van 700 euro, die is nu 3.000 euro geworden. Crazy. Twee instanties zijn nu met mij bezig. Ik zit in een traject van ONSbank. Zij geven workshops en werken samen met reguliere schuldhulpverlener PuurZuid aan mijn schulden. ONSbank zorgt vooral voor rust. Door hun belletjes bevroren mijn schuldeisers een halfjaar mijn schuld en is er een plan gemaakt. Als alles goed loopt ben ik over 16 maanden schuldenvrij. Ik wil niet bekendstaan als het zielige meisje, daarom geef ik ook niet mijn volledige naam. Maar ik wil wel kwijt dat als de basis thuis niet goed is, dit soort dingen kunnen gebeuren. De plannen van de gemeente zijn mooi, maar uiteindelijk moet je het voorkomen. En dat begint vaak bij je thuissituatie. Anders is het alleen symptoombestrijding.”

Robin heeft 30.000 euro schuld. ‘Ik was gebroken, dacht: het is mij niet gegund’ Robin (24), Amsterdam, schuld van ongeveer 30.000 euro. „Het begon nadat ik een kamer huurde in Almere. Ik verdiende te weinig bij de Albert Heijn in Amsterdam. Ik dacht steeds: moet ik mijn huur betalen, of andere rekeningen zoals de zorgverzekering? Ik koos voor mijn huur en dacht: de rest haal ik wel in. Maar het lukte niet en de rekeningen stapelden zich op. Een vriend hielp me af en toe de huur te betalen, maar op een gegeven moment hield dat ook op. Ik ging weer bij mijn moeder wonen en wilde toen echt iets aan mijn schulden doen. Via internet vond ik een bureautje waarvan ik dacht dat ze hulp boden. Ik zorgde voor inkomen en maakte elke maand 500 euro over naar een vrouw die zei me te helpen. Maar op een gegeven moment hoorde ik niks meer van haar. En was ik al het geld kwijt. Ik was zo gebroken en ik dacht: het is mij niet gegund. Via mijn moeder, die ook in schuldhulpverlening raakte, kwam ik in aanraking met andere instanties. Maar toen mijn inkomen wegviel, konden zij me niet meer helpen. Uiteindelijk kwam ik bij PuurZuid en ontmoette ik Sybrand, mijn begeleider. Sybrand staat echt achter me. Dat geeft vertrouwen. Mijn huur wordt via de gemeente betaald en ik maak geen nieuwe schulden meer. Er worden afspraken gemaakt met mijn zorgverzekeraar. Toen ik hoorde van de pilot dacht ik: was dat er eerder maar geweest. Ik zou echt heel graag meedoen. Mede om wat ik meemaak doe ik nu de opleiding sociaal werk. Mensen moeten weten dat ze zich niet moeten schamen, maar hulp moeten zoeken bij schuldhulpverlening. Ik werk keihard om er uit te komen en later wil ik mijn ervaringen delen. De post die ik nu krijg gaat naar Sybrand. Dat geeft rust. Het is zo fijn dat ik niet meer de angst van een envelop op de mat heb. Volgend jaar ben ik klaar met mijn studie. Dan ga ik een baan vinden. En aflossen. Eindelijk.”