Cybercriminelen hebben het Rijksmuseum Twenthe bijna 3 miljoen euro afhandig gemaakt. Dat meldt de Amerikaanse nieuwswebsite Bloomberg donderdagavond. Directeur Arnoud Odding bevestigt de berichten tegenover persbureau ANP, maar wil er weinig over kwijt omdat de zaak nog onder de rechter is.

De hackers keken volgens Bloomberg mee met maandenlange e-mailonderhandelingen tussen het museum en de Londense kunsthandelaar Simon C. Dickinson. Het museum had in 2018 het oog laten vallen op een doek van de achttiende-eeuwse Britse landschapsschilder John Constable. De cybercriminelen gaven zich tijdens het slot van de onderhandelingen via nagemaakte e-mails uit voor de kunsthandelaar en overtuigden het museum om de koopsom – 2,9 miljoen euro – op een rekening in Hongkong te storten.

Rechtszaak

Het museum en de kunsthandelaar zijn in een rechtszaak verwikkeld over de diefstal van het schilderij. Beide partijen zeggen dat hun e-mailsystemen niet gehackt is en beschuldigen de ander van nalatigheid. Het Rijksmuseum Twenthe zegt dat de kunsthandelaar zijn beveiliging op orde had moeten hebben. „Ons systeem was veilig”, zegt directeur Odding tegen ANP. „Wij waren up-to-date. We hadden aanwijzingen dat het bij Dickinson niet zo was.”

De kunsthandelaar repliceerde volgens Bloomberg dat het museum het bankrekeningnummer had moeten verifiëren. Directeur Odding zegt dat het e-mailsysteem van het museum in ieder geval niet gekraakt was. „Wij hebben het schilderij gewoon gekocht. Of Dickinson is opgelicht, moet de rechter zeggen.”

Volgens Bloomberg wees een rechter in Londen donderdag de claim van het museum af. Het doek bevindt zich momenteel in Twente, hoewel Dickinson er niet voor betaald is. „In plaats van de realiteit te accepteren, heeft het museum gereageerd door een reeks hopeloze claims tegen het SCD [de kunsthandelaar uit Londen] in te dienen, in de hoop de schuld van de eigen fout bij het SCD neer te leggen”, aldus de advocaat van Dickinson donderdag.