Recordboete Apple en Broadcom voor patentschending universiteit

Electronicagigant Apple en chipsfabrikant Broadcom moeten in totaal 1,1 miljard dollar (998,9 miljoen euro) betalen aan de Amerikaanse universiteit Caltech, voor het ongeoorloofd gebruiken van een door de universiteit gepatenteerde wifichip. Dat oordeelde een rechtbank in Los Angeles woensdag (lokale tijd). Het is een van de hoogste boetes die ooit is opgelegd voor een patentschending. Dat melden persbureaus Reuters en ANP.

Van het boetebedrag moet Apple 837 miljoen dollar (760 miljoen euro) betalen aan de universiteit en Broadcom 270 miljoen dollar (245 miljoen euro). Zowel Apple als Broadcom is van plan in hoger beroep te gaan. Broadcom zegt het oneens te zijn met de „feitelijke en wettelijke basis” van het vonnis. Apple heeft inhoudelijk nog niet gereageerd.

De rechtszaak werd aangespannen in 2016. Onderzoek van Caltech toonde aan dat er honderden miljoenen wifichips met door de universiteit gepatenteerde technologie in Appleproducten zaten. Het gaat om smartphones, tablets en computers die tussen 2010 en 2017 zijn geproduceerd. Apple stelde eerder slechts een afnemer te zijn van de Broadcom-chips, en daarom zou het bedrijf niet verantwoordelijk zijn voor de inbreuk op de eigendomsrechten.

Broadcom is een belangrijke leverancier voor Apple. Afgelopen week sloten de bedrijven nog een deal voor de afname van 15 miljard dollar (13,62 miljard euro) aan computerchips.

De boete van bijna 1 miljard euro is opmerkelijk hoog in een zaak over intellectueel eigendomsrecht. In 2012 oordeelde een rechter in een door Apple aangespannen zaak tegen Samsung, over het ontwerp van een smartphone die te veel op de iPhone zou lijken. Apple won toen en Samsung kreeg 1 miljard dollar (900 miljoen euro) boete opgelegd. Het uiteindelijke bedrag werd in 2018 naar beneden bijgesteld in een schikking. Wat destijds is betaald is niet openbaar gemaakt.