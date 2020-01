Oud-voorzitter COR politie veroordeeld tot half jaar cel

De rechtbank in Zwolle heeft de voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, Frank Giltay (58) donderdag veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar wegens valsheid in geschrifte en verduistering.

Volgens de rechtbank heeft Giltay als politieambtenaar en in zijn hoedanigheid als voorzitter van de COR van de politie meermalen facturen laten vervalsen zodat de Nationale Politie zou betalen voor diensten die men eerder weigerde te betalen. Daarnaast is bewezen dat verdachte privé-uitgaven deed met een creditcard van de politie.

Wegens jarenlang knoeien met declaraties en het regelmatig doen van privé-uitgaven met zijn creditcard van de politie eiste officier van justitie Hendrik-Jan Talsma vorige maand een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar tegen Giltay. De verdachte heeft volgens het OM een smet geworpen op het instituut ondernemingsraad en schade toegebracht aan het vertrouwen in de politie.

‘Geen enkel zelfinzicht’

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf onder meer rekening met de positie van Giltay als voorzitter van de COR van de Nationale Politie. „Door het plegen van deze feiten heeft hij in de uitoefening van een publieke functie ernstig misbruik gemaakt van zijn positie en van gelden van de Nationale Politie. Daarmee heeft de verdachte het aanzien en de integriteit van de Nationale Politie ernstige schade toegebracht”, aldus de rechtbank. Daarnaast rekent de rechtbank het hem aan dat hij tijdens de behandeling van de zaak bleef ontkennen. Hij toonde volgens de rechtbank geen enkel zelfinzicht in het laakbare van zijn handelen en bleef boos over hetgeen hem in zijn ogen door zijn leidinggevenden en anderen is aangedaan.

Reorganisatie

De straf is lager dan geëist omdat de rechtbank rekening houdt met het feit dat Giltau zelf maar in beperkte mate financieel voordeel heeft gehad. Uit de inhoud van de dossierstukken komt verder naar voren dat gedurende de periode dat Giltay voorzitter was van de COR er binnen de Nationale Politie sprake was van onduidelijke regelgeving, gebrekkige aansturing, beperkte controle en gebrekkig toezicht.

Deze gebreken in de controle kunnen echter nooit de feiten rechtvaardigen, meent de rechtbank.

De voormalige voorzitter van de COR heeft steeds alle aantijgingen ontkend. Hij heeft naar eigen zeggen geen cent politiegeld in eigen zak gestopt. „Ik heb stinkend mijn best gedaan voor de organisatie en word nu in mijn rug gestoken”, zei hij tijdens de behandeling van zijn strafzaak. Dat er wel eens iets fout ging, kwam volgens Giltay doordat de politie een bende was door de reorganisatie.

In november vorig jaar oordeelde de bestuursrechter dat Giltay terecht is ontslagen omdat hij structureel niet integer handelde.

Ook de echtgenote van de voorzitter, Brenda (49), werd veroordeeld wegens fraude. De rechtbank legt haar een straf op van veertig uur werkstraf. Dat was ook de eis van het OM. Voor haar magazine, Almere Bruist, declareerde ze soms etentjes die haar man ook bij de politie in rekening bracht. Ook werd er politiegeld op haar rekening gestort. De eigenaar van een evenementenbureau die valse rekeningen voor Giltay maakte, Claudia de J. (37), is veroordeeld tot 80 uur werkstraf. Tegen haar was een werkstraf van 120 uur geëist.