Oproep: welk boek is uw guilty pleasure?

Welke boeken liggen er op uw nachtkastje? En bent u het boek ook aan het lezen of ligt het al jaren te verstoffen? Welk boek ligt in uw laatje, omdat u liever niet heeft dat bezoek ziet dat u dat ene boek leest? Voor de Boekenweek zijn we op zoek naar lezers die met ons zowel hun guilty pleasures willen delen, als de romans die ze nooit uitlazen.

In de muziekwereld is het heel gebruikelijk om het over je guilty pleasures te hebben, maar waarom zwijgen we daarover als het om literatuur gaat? Rondom de Boekenweek maken we de opvallendste uitkomsten bekend, inclusief die van de hoofdredacteur René Moerland. De mooist geformuleerde motiveringen krijgen daags voor de Boekenweek een boekenpakket met een verrassings-guilty pleasure.

Hoe het werkt? Laat in een reactie hieronder (1) uw guilty pleasure weten en (2) de roman die u nooit uitlas. Reacties kunnen ook gestuurd worden naar boeken@nrc.nl. Reageren kan t/m zondag 16 februari.

Chef Boeken Michel Krielaars trapt alvast af.

1. „In zeldzaam moment van verveling grijp ik wel eens naar een Bernie Gunther-roman van Philip Kerr. Niets is leuker om over dwarsliggende Duitsers in het Derde Rijk te lezen, zeker als het om zo’n slimme anti-nazi als politie-inspecteur (en na 1945 privédetective) Bernie Gunther gaat. Voeg daarbij de details over het Berlijn van toen en je hebt meteen een reisgids voor je volgende bezoek aan die fascinerende stad.”

2. „Een boek dat al jaren enigszins aangelezen in mijn kast staat is Ulysses van James Joyce. Ik weet dat ik het moet lezen, ook dat zoveel mensen die ik hoog heb zitten het geweldig vinden, maar tot nog toe is het mij niet gelukt er diep in door te dringen. Mijn enige hoop is dat het me net zo vergaat als Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften, waarbij ik dezelfde weglegneiging had, maar dat ik op een zeker moment in drie weken tijd heb uitgelezen. Gefascineerd en vol bewondering. Het is nog altijd een van de beste boeken die ik ken.”