NS staakt tabaksverkoop op stations

NS stopt over drie maanden met het verkopen van tabak in de eigen stationswinkels. 136 vestigingen van de Kiosk en de StationsHuiskamer zullen vanaf 1 april geen tabak meer aanbieden, meldt de NS donderdag in een persbericht. Daarnaast gaat de vervoerder geen nieuwe contracten afsluiten met winkels die tabaksproducten willen gaan verkopen.

Ook speciale rookzones - de enige plek waar sinds 2004 nog gerookt mag worden binnen stations - gaan op de schop als het aan ProRail ligt. De spoorbeheerder gaat daarover gesprekken houden met vervoerders „om dit voor iedereen eenduidig en herkenbaar te realiseren”. ProRail bereidt zich voor om alle 390 rookpalen te verwijderen en de bewegwijzering aan te passen. Ongeveer een op de vier stations heeft nog rookpalen of rookzones.

Met het rookvrij maken van de vierhonderd stations in Nederland, die dagelijks bijna 2,5 miljoen bezoekers hebben, hopen de NS en ProRail bij te dragen aan het Nationaal Preventieakkoord van de Nederlandse overheid. Het aandeel rokende volwassenen moet in 2040 minder dan 5 procent zijn, is een van de ambities van dat akkoord uit 2018. Dat jaar zei 22,4 procent van de Nederlanders „weleens te roken”.

Vakbond FNV was eerder kritisch en stelde dat rokende machinisten door de maatregelen gecriminaliseerd zouden worden. Roken is niet illegaal, op deze manier criminaliseer je de roker. Een verslaving beperkt zich niet tot buiten de stations”, zei een woordvoerder van de vakbond afgelopen zomer.