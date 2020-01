Muguruza en Kenin naar finale Australian Open

Tennisster Garbine Muguruza heeft zich ten koste van Simona Halep geplaatst voor de finale van de Australian Open. Ze zal het zaterdag opnemen tegen Sofia Kenin, die eerder op de dag won van de als eerste geplaatste favoriete Ashleigh Barty.

De ongeplaatste Spaanse 26-jarige Muguruza versloeg de Roemeense Halep, de nummer 4 van de plaatsingslijst, in twee lange sets. Het werd na ruim twee uur 7-6 (8) 7-5. In de eerste set, die liefst 69 minuten duurde, liet Halep vier setpunten onbenut. Nadat Muguruza in de zenuwslopende tiebreak haar derde setpunt had verzilverd, sloeg de Roemeense uit frustratie haar racket aan diggelen.

Muguruza, die in de vierde ronde verantwoordelijk was voor de uitschakeling van Kiki Bertens, kan haar derde grandslamtitel veroveren. In 2016 won ze Roland Garros, een jaar later was ze de beste op Wimbledon. Ze kan de eerste ongeplaatste winnares worden in Melbourne sinds 2007, toen Serena Williams zegevierde.

Spannende tiebreak

De Amerikaanse 21-jarige Kenin won in een spannende tiebreak in de eerste set van de Australische Barty. In de tweede set knokte ze zich terug van een 5-3-achterstand en brak Barty meteen nog een keer om met 7-5 de partij te beslissen. Kenin won in de halve eindstrijd met 7-6 (6) 7-5 van Barty.

Het wordt Kenins eerste finale in een grandslamtoernooi. Ze is de nummer 14 van de plaatsingslijst. Ze voorkwam dat Barty, de huidige nummer 1 van de wereldranglijst, de eerste Australische finaliste werd sinds Wendy Turnbull in 1980. (ANP)