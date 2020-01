Rusland: afvaardigen Sjoerd Sjoerdsma (D66) was ‘bewuste provocatie’

Nederland heeft Rusland „bewust geprovoceerd” door D66’er Sjoerd Sjoerdsma in een parlementaire delegatie op te nemen, terwijl bekend was dat hij in Rusland niet welkom was. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag in een verklaring geschreven. Het Tweede Kamerlid werd afgelopen week het middelpunt van een diplomatieke rel tussen de twee landen omdat hij zich eerder kritisch over Moskou uitte.

Eerder deze week werd een gepland werkbezoek van een Kamerdelegatie afgezegd omdat Sjoerdsma de toegang tot Rusland was ontzegd. Volgens Moskou valt Nederland terug „op oude gewoonten” door „Rusland de schuld te geven” van het afgeblazen werkbezoek.

Moskou schrijft dat Sjoerdsma op de zwarte lijst was gezet omdat hij zich eerder „onvriendelijk” en „openlijk vijandig” zou hebben uitgelaten over het land. Het ministerie wijst onder meer op Sjoerdsma’s kritiek op het Nederland-Ruslandjaar in 2013. De parlementariër riep destijds op de vieringen op te schorten vanwege de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou.

Sjoerdsma zegt woensdagavond tegen NRC tot maandag niet te hebben geweten dat hij op een sanctielijst stond. Het Kamerlid verwerpt dan ook de beschuldigingen van Moskou aan zijn adres: „De Russische regering gebruikt potsierlijk grote termen als ‘provocatie’ en ‘schandaal’ voor wat ik als Kamerlid namens D66 doe.” De parlementariër erkent in het verleden „scherp” te zijn geweest op Rusland, maar zegt daarin niet sterk van standpunt te verschillen van de Kamer. „Al mijn kritiek op Rusland gaat over mensenrechtenschendingen en internationaal recht. Van de antihomowetgeving in 2013, tot de annexatie van de Krim, tot het neerhalen van MH17.”

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) had eerder in reactie op het nieuws de Russische ambassadeur in Nederland ontboden. In 2008 bracht een parlementaire delegatie voor het laatst een bezoek aan Rusland. De Russische ambassade was woensdagavond voor NRC niet verder bereikbaar voor commentaar.

