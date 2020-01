Meer Europa, minder draadjes

Hoe je de liefde voor Europa moet stimuleren, daar hebben ze in Brussel tegenwoordig een effectief idee over: per telefoon. In 2017 maakte de EU zich al onsterfelijk populair door de roamingtarieven af te schaffen. Vanaf dat moment kostte bellen, sms’en en de weg vinden op Google Maps in de landen van de Unie evenveel als in Nederland. En nu heeft het Europees Parlement besloten dat het afgelopen moet zijn met die andere ergernis: opladers.

Bij elke telefoon, tablet of camera krijg je er wel een. Dat moet ook, want denk maar niet dat je de oplader van je vorige Samsung in je nieuwe iPhone kunt steken, of omgekeerd. Of dat de oplader van je e-book op je i-Pad past. Of dat het snoertje van je i-Phone 5 in de i-Phone 4 gaat. Of dat de oplader van de Huawei van je dochter op jouw LG past als je de speciale LG-oplader vergeten hebt mee te nemen naar dat familieweekend. Zodat je de hele zaal moet doorlopen terwijl je met je LG zwaait. „Heeft iemand een oplader die op deze LG past?”

In elk huisgezin hangt nu uit een stuk of vier stopcontacten zo’n wit of zwart blokje met een snoertje eraan. Meestal is er ook wel een la waarin tien opladers bivakkeren. Want een telefoon die de geest heeft gegeven doe je weg, maar de oplader? Die dééd het toch nog? Als je een beetje merkentrouw bent kun je het geluk hebben dat de oude oplader ook past op de nieuwe. Maar in het doosje met je nieuwe i-Phone zit wéér zo’n hagelwitte oplader. De oude bewaar je nog even, maar vroeg of laat gaat hij naar het milieudepot. En draagt zo bij aan de 12,3 miljoen ton aan elektronische spullen die per jaar in de EU wordt weggegooid

Dat moet anders, vond het Europees Parlement al tien jaar terug. Er moet één oplader komen die op alle mobiele apparaten past en opladers en apparaten moet je los van elkaar kunnen kopen. De industrie moest zelf uitzoeken hoe dat moest.

Maar daar bleek de industrie niet toe in staat. Het aantal varianten slonk wel, maar die ene universele aansluiting kwam er niet.

En nu is het geduld op. De Europese Commissie heeft tot juli de tijd gegeven met de oplossing te komen. De uitkomst staat trouwens vast: op elk apparaat moet een USB-C-stekker gaan passen. Een goed idee, want die stekker heeft een solide constructie en heeft als grote voordeel dat het niet uitmaakt hoe je ’m in je tablet, telefoon of camera stopt: linksom of rechtsom, hij past altijd. Sommige oplossingen zijn zo eenvoudig dat het tien jaar kost om erop te komen.