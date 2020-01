Langste smokkeltunnel ooit ontdekt tussen VS en Mexico

Een speciaal tunnelteam van de Amerikaanse overheid heeft naar eigen zeggen de langste smokkeltunnel ooit ontdekt langs de zuidwestelijke grens met Mexico. Dat heeft de grensbewakingsdienst woensdag bekendgemaakt. De tunnel is ruim 1,3 kilometer lang en voorzien van een lift, rails om grote pakketten te vervoeren, stroomvoorziening, een luchttoevoersysteem en een complex afwateringssysteem.

De tunnel loopt van een industrieterrein in de Mexicaanse grensstad Tijuana naar een buitenwijk van San Diego. Hoewel vaker smokkeltunnels tussen Mexico en de Verenigde staten worden ontdekt, tonen „de complexiteit en lengte” van deze tunnel „de vastberadenheid en de financiële middelen” van de Mexicaanse drugskartels, schrijft de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA. De tunnel ligt 21 meter onder de grond, is 1,7 meter hoog en 60 centimeter breed.

De ingang van de tunnel werd in augustus vorig jaar ontdekt. Vervolgens werd met langdurig onderzoek de rest van de tunnel in kaart gebracht. Bij de ontdekking zijn geen arrestaties verricht en ook geen beslagleggingen gedaan. De vondst is het resultaat van een samenwerking tussen grensbewaking, opsporingsdiensten HSI en DEA en justitie. De grensbewaking heeft foto’s van de tunnel op Twitter geplaatst.