Lage prijs olie en gas leidt tot tegenvallend laatste kwartaal bij Shell

Olie- en gasconcern Shell heeft over 2019 met 16,5 miljard dollar (15 miljard euro) behoorlijk minder winst gemaakt dan een jaar eerder, toen het een resultaat van 21,4 miljard dollar noteerde. Met name de winst in het vierde kwartaal viel tegen. Dat komt volgens Shell door gedaalde olie- en gasprijzen, lagere marges in de raffinage- en chemietak en hogere voorzieningen. Dat maakte het Brits-Nederlandse bedrijf donderdag bekend.

In het vierde kwartaal van 2019 boekte Shell 2,93 miljard dollar (2,66 miljard euro) winst, minder dan de 3,15 miljard die analisten hadden verwacht. De winst halveerde bijna ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Hoewel de jaarwinst flink minder is dan vorig jaar, is die vergelijkbaar met die van 2017, toen de olie- en gasreus 15,8 miljard dollar winst in de boeken opnam.

Shell houdt het dividend op 1,88 dollar per aandeel en de tegenvallende winst zal dus geen invloed hebben op de portemonnee van beleggers. Ook gaf topman Ben van Beurden in reactie op de cijfers aan Shells aandeelinkoopprogramma ter waarde van 25 miljard dollar gewoon af te zullen ronden. Wel zal het tempo van de inkoop afhankelijk zijn van de macro-economische omstandigheden en verdere schuldenafbouw, aldus Van Beurden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit programma voor 2021 zou worden afgerond, maar afgelopen najaar waarschuwde Shell al dit mogelijk niet te halen.