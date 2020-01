Komende jaarwisseling al verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Knalvuurwerk en vuurpijlen worden al bij de volgende jaarwisseling verboden. Het kabinet is het daarover eens, melden Haagse bronnen donderdag aan NRC na berichtgeving door de NOS. Naar verwachting valt het officiële besluit vrijdag tijdens de ministerraad.

Onder het verbod gaan alle soorten vuurpijlen en knalvuurwerk vallen, dus ook rotjes. Alleen fonteinen, sommige sierpotten, grondbloemen en licht vuurwerk als sterretjes en knalerwten blijven toegestaan.

De branchevereniging voor vuurwerk steunt het verbod, maar twijfelt aan de effectiviteit van de maatregel. „De grote schade ontstaat niet door het consumentenvuurwerk, maar door harde knallen van illegaal vuurwerk”, zegt Marcel Teunissen, woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Teunissen vraagt zich af hoe het kabinet de invoer van illegaal vuurwerk uit Duitsland en België zal gaan bestrijden. Ook is het volgens hem nog niet duidelijk wat er met de huidige vuurwerkvoorraden moet gebeuren.

De afgelopen weken was al duidelijk geworden dat een vuurwerkverbod voor consumenten eraan zat te komen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie pleitten er al langer voor, CDA en VVD aanvankelijk niet. Twee weken geleden veranderden zij hun standpunt echter. Ook een meerderheid van de bevolking wil een vuurwerkverbod.

Incidenten

Door vuurwerkgerelateerde incidenten tijdens Oud en Nieuw is er steeds meer publieke en politieke steun ontstaan voor een vuurwerkverbod. Na de afgelopen jaarwisseling zwol de roep om maatregelen nog eens aan: er waren volgens de politie ruim negenduizend incidenten, waarvan veel met vuurwerk te maken hadden. In Arnhem kwamen een vader en zijn vierjarige zoontje om bij een door vuurwerk veroorzaakte brand.

De incidenten lieten VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van gedachten veranderen. Een verbod op knalvuurwerk en pijlen kan hij „accepteren”, zei Dijkhoff halverwege januari. „Dat is het spul wat de hulpverleners het meeste dwarszit, waar ze ook mee beschoten worden.” Andere partijen, zoals CDA en PVV, wijzen erop dat handhaving van het verbod van cruciaal belang is. „Zolang je geen agenten hebt, betekent verbieden in de praktijk gedogen”, waarschuwde PVV-leider Geert Wilders.