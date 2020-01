KLM mijdt toch weer luchtruim boven Iran en Irak

KLM gaat toch weer het luchtruim boven Irak en Iran mijden. Dat zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij donderdag tegen NRC. Vorige week kondigde KLM nog aan vluchten boven de Midden-Oosterse landen te hervatten, nadat deze eerder om veiligheidsredenen waren geschrapt.

Vluchten van KLM over Iran en Irak worden uitgevoerd in samenwerking met AirFrance en Delta. Hoewel de Nederlandse luchtvaartmaatschappij er zelf aan vasthoudt dat het luchtruim boven Iran en Irak veilig is, zijn de partnermaatschappijen het daar niet mee eens. Tot 12 februari mijdt KLM Irak omdat AirFrance dat wil. Over Iran vliegt de luchtvaartmaatschappij niet omdat Delta dat niet veilig acht.

KLM voerde twee weken geen vluchten uit over het gebied, nadat in de nacht van 7 op 8 januari een toestel van Ukraine International Airlines uit de lucht was geschoten. Iran, dat achter de raketaanval zat, zei het passagiersvliegtuig voor een „vijandelijk doelwit” te hebben aangezien. Alle 176 inzittenden kwamen om. De raketaanval volgde op toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Een paar dagen voor de aanval had een Amerikaanse drone de Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani gedood.