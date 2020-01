Griekenland wil met drijvend hek bootmigranten buitenhouden

Griekenland wil een drijvend hek bouwen in de Egeïsche Zee om bootmigranten tegen te houden die via Turkije reizen. Dat hebben de Griekse autoriteiten donderdag gezegd, aldus internationale persbureaus. Het hek, dat vijftig centimeter boven het wateroppervlak uit moet komen en voorzien zal zijn van knipperende lichten, kost inclusief onderhoud naar verwachting zo’n 500.000 euro.

Het Griekse ministerie van Defensie heeft aannemers uitgenodigd een voorstel in te dienen voor de bouw van het 2,7 kilometer lange hek. Het moet volgens persbureau Reuters geplaatst worden ten noorden van het eiland Lesbos, waar de meeste bootmigranten die vanuit Turkije vertrekken aankomen. De aanbestedingsprocedure loopt de komende drie maanden. Het is nog niet duidelijk wanneer het hek gebouwd wordt.

Het hek moet een afschrikwekkend effect hebben, aldus een defensiemedewerker tegen Reuters. Als het effectief blijkt, willen de Grieken het volgens de ambtenaar verlengen tot vijftien kilometer. Of dit genoeg zal zijn, is de vraag. Zo’n tachtig kilometer kustlijn van Lesbos ligt op een afstand van twintig kilometer of minder van Turkije.

Volle vluchtelingenkampen

Doordat het aantal migranten dat aankomt op eilanden zoals Lesbos weer is toegenomen, raken Griekse vluchtelingenkampen overvol. Dit heeft geleid tot protesten van de lokale bevolking. Ook zijn de omstandigheden in deze kampen veelal bijzonder slecht.

Vorig jaar bereikten bijna zestigduizend migranten Griekenland, voornamelijk via de eilanden Chios, Samos en Lesbos. Dat was nagenoeg een verdubbeling van het aantal in 2018, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De nieuwe, centrumrechtse regering die zes maanden geleden zitting nam in Athene, heeft beloofd harder op te treden tegen illegale migratie.