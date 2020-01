Franse kardinaal na beroep vrijgesproken van doofpot rond seksueel misbruik

De Franse kardinaal Philippe Barbarin is in hoger beroep vrijgesproken van het verzwijgen van seksueel misbruik door een priester in zijn bisdom. Dat meldt persbureau AP donderdag. Afgelopen maart werd Barbarin, de hoogste katholiek in Frankrijk, nog veroordeeld tot zes maanden celstraf. Hij zou seksueel misbruik door de priester in de jaren tachtig en negentig niet gemeld hebben bij de autoriteiten.

Barbarin zou volgens de lagere rechter de affaire opzettelijk in een doofpot hebben proberen te stoppen. In hoger beroep vonden rechters in Lyon echter geen bewijs van die opzet. Ook zou hij geen van de slachtoffers ontmoedigd hebben om aangifte te doen. De advocaat van de slachtoffers kondigde na de uitspraak een stap naar de hoogste rechter aan.

‘Nieuw hoofdstuk’

De kardinaal vroeg voor de eerste uitspraak de paus om hem ontslag te verlenen, maar Franciscus weigerde dat in afwachting van uitspraak in het hoger beroep. Barbarin zei donderdag opnieuw om ontslag te gaan vragen bij de kerkvader. Barbarin hoopte, zo zei hij na afloop van de zitting tegen persbureau AP, „dat ik een pagina om kan slaan en dat de kerk van Lyon aan een nieuw hoofdstuk kan beginnen”.

Hoofdrolspeler in de misbruikzaak is de inmiddels 74-jarige voormalige priester Bernard Preynat. Hij zou tussen 1986 en 1991 honderden kinderen hebben misbruikt als leider van een katholieke scoutinggroep. De zaak tegen hem en Barbarin kwam aan het rollen toen een van zijn slachtoffers in 2014 ontdekte dat Preynat nog altijd binnen de kerk actief was en met kinderen werkte. Uitspraak wordt in maart verwacht. Preynat kan tot tien jaar de cel in gaan.