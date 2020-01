Facebook: schandalen en miljardenwinsten

Het contrast kan bijna niet groter. Drie maanden geleden werd een zichtbaar onzekere Mark Zuckerberg door het Amerikaanse Congres gehoord over Facebooks aankomende cryptomunt Libra. Zuckerberg leek overvallen door alle vragen over privacy en nepnieuws en stamelde zich door zijn antwoorden heen: ‘sorry, can you please repeat the question?’.

Nee, dan afgelopen woensdag. Zuckerberg sprak in een telefonische toelichting op de laatste kwartaalcijfers met hernieuwd vertrouwen tegen journalisten en investeerders over het bedrijf dat hij in 2004 oprichtte. „Dit was een goed kwartaal”, zei Zuckerberg. „Voor onze gemeenschap en voor ons bedrijf.”

De twee momenten zijn symbolisch voor de staat waarin Facebook momenteel verkeert. Het bedrijf ligt aanhoudend onder vuur van politici, personeel en mensenrechtenorganisaties over hoe het sociale netwerk keer op keer privacy van zijn gebruikers schendt, politieke advertenties met leugens toestaat en een bedrijfsstructuur in stand houdt die Zuckerberg in staat stelt elke grote beslissing alleen te nemen. Ondertussen stroomt het geld bij Facebook met miljarden binnen.

Omzet stijgt, kosten ook

Er viel woensdag genoeg te juichen voor Zuckerberg. Facebook zette in het laatste kwartaal van vorig jaar ruim 21 miljard dollar (19 miljard euro) om, een kwart meer dan een jaar eerder. De winst steeg van 6,8 naar 7,3 miljard dollar en het aantal dagelijkse gebruikers – nu 1,66 miljard – blijft groeien. Het aandeel Facebook is het afgelopen jaar in totaal anderhalf keer zo veel waard geworden.

Daar stond tegenover dat de kosten toenamen en Facebooks groei langzaam afvlakt, doordat advertentie-inkomsten onder druk komen te staan. Het wordt steeds lastiger voor adverteerders om, als gevolg van strengere privacywetgeving in met name Europa, om advertenties goed op gebruikers af te kunnen stemmen. Een plan om advertenties op Whatsapp toe te staan heeft Facebook voorlopig uitgesteld.

Ook heeft Facebook zijn gebruikers meer controle over hun data gegeven. Het bedrijf heeft momenteel duizend ontwikkelaars in dienst die alleen aan privacy werken. Dinsdag presenteerde Facebook een tool waarmee gebruikers kunnen zien welke informatie het sociale netwerk heeft over hun bezoek aan andere sites en apps. Die data kan vervolgens worden verwijderd, waardoor Facebook geen gepersonaliseerde advertenties meer kan tonen.

Dertig schandalen

„De komende tien jaar wil ik dat Facebook een reputatie bouwt op het gebied van privacy”, zei Zuckerberg tijdens de persconferentie. Er is nog veel werk te doen, want Facebook was het afgelopen jaar alleen al betrokken in meer dan dertig schandalen.

Van Facebook dat locatiegegevens bijhoudt, ook als gebruikers aangeven dit niet te willen. Tot het ‘per ongeluk’ uploaden van anderhalf miljoen e-mailadressen, gelekte Instagram-wachtwoorden en telefoonnummers van gebruikers die op straat kwamen te liggen.

Er was de boete van vijf miljard dollar van de Amerikaanse toezichthouder FTC wegens privacyschendingen. En de ophef over Facebook dat in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen aangaf politieke advertenties niet op waarheid te willen controleren. De reputatieschade bleek zo groot, dat het bedrijf in december speciaal voor de feestdagen een chatbot bouwde om Facebook-werknemers te helpen lastige vragen tijdens het kerstdiner te ontwijken.

Dat de intenties van het sociale netwerk niet altijd even goed overkomen, kwam volgens Zuckerberg deels doordat zijn bedrijf te graag „aardig gevonden wilde worden” en daarom nooit goed heeft gecommuniceerd waar het voor staat.

Komend jaar zal Facebook daarom beter zijn waarden uitdragen, beloofde Zuckerberg. „Ons doel is niet om geliefd te zijn, maar om beter begrepen te worden.”