Duizenden scholen dicht vanwege lerarenstaking

Leraren en andere medewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs zijn donderdagochtend begonnen aan hun tweedaagse staking. Ze eisen onder meer extra structurele investeringen in het onderwijs en de aanpak van personeelstekorten.

4.231 scholen hebben aan de Algemene Onderwijsbond laten weten dicht te zijn. Dit is ongeveer de helft van het totaal aantal scholen in Nederland, namelijk 8.193. Er zijn 6.739 basisscholen en 1.454 middelbare scholen in Nederland, volgens de meest recente cijfers uit 2018.

Op verschillende plekken in het land zijn demonstraties georganiseerd, waaronder in Groningen, Middelburg en Den Haag. Leraren zeggen dat het tekort extra werkdruk met zich meebrengt. „Je kunt eigenlijk niet ziek zijn, want er is geen vervanging”, aldus een vrouwelijke leerkracht die meeloopt met een optocht in Rotterdam Zuid tegen persbureau ANP. „Zelfs zwangerschapsverlof is lastig.”

Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) gaat donderdag en vrijdag op meerdere scholen langs om te praten met leraren over de personeelstekorten. Hij is donderdagochtend begonnen in Zwolle op basisschool De Schatgraver, deelt hij op Twitter.

‘Goed onderwijs’

SP-leider Lilian Marijnissen loopt mee in de mars in Rotterdam. „Leraren staan vandaag op voor goed onderwijs. Voor de toekomst van onze kinderen. Voor hun vak”, schrijft ze op Twitter.

Ook de Dam in Amsterdam stroomt vol met stakers. Daar is GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver aanwezig. „Drukte bij de #lerarenstaking in Amsterdam!” meldt hij op Twitter.