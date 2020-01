Titelverdediger Djokovic door naar finale Australian Open

Novak Djokovic heeft donderdag de finale van de Australian Open bereikt. Hij versloeg Roger Federer in drie sets met 7-6 (1), 6-4, 6-3. Met de Serviër Djokovic en de Zwitser Federer stonden de twee meest succesvolle tennissers wat de Australian Open betreft tegenover elkaar. Djokovic kan nu in Melbourne zijn zeventiende grandslamtitel in totaal veroveren, Federer blijft staan op twintig.

Djokovic is titelverdediger in Melbourne. Hij won de Australian Open zeven keer. Federer lukte dat zes keer. Tegen wie Djokovic de finale zal spelen wordt vrijdag duidelijk. Dan neemt Duitser Alexander Zverev het op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem in de tweede halve finale.

Lastig

De geblesseerde Federer had het in de kwartfinale tegen de ongeplaatste Amerikaan Tennys Sandgren nog bijzonder lastig. Hij verliet in de derde set de baan om zich te laten behandelen aan een liesblessure. Uiteindelijk moest de nummer drie van de wereld zeven matchpoints wegspelen. Hij kon alsnog de winst binnenhalen na vijf sets met 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8), 6-3.

Heel anders was de kwartfinale van Djokovic, die het opnam tegen de Canadees Milos Raonic. De nummer twee van de wereld won met gemak in drie sets met 6-4, 6-3, 7-6. Djokovic droeg een groen jasje met daarop de initialen van Kobe Bryant en de twee rugnummers die de zondag overleden basketballer gebruikte in de NBA (8 en 24). (ANP/NRC)