Derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid moord Wiersum

Een 31-jarige man uit Rotterdam is afgelopen maandag aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij wordt verdacht van het medeplegen van de moord, maakte de politie donderdag bekend.

De verdachte werd donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot om hem langer vast te houden. De 31-jarige man werd maandagochtend door een arrestatieteam aangehouden in Rotterdam. Hij zit in beperkingen. Direct na zijn arrestatie heeft de politie twee gebouwen in Rotterdam en Amsterdam doorzocht.

De man uit Rotterdam is de derde verdachte die vastzit voor betrokkenheid bij de moord op de 44-jarige advocaat. Afgelopen november werd Anouar T. - volgens bronnen een neef van Ridouan Taghi - gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Begin deze maand werd de 36-jarige Giërmo B. aangehouden. „Wat de exacte rol van deze beide verdachten is geweest, wordt onderzocht en daar kunnen op dit moment in het belang het onderzoek geen verdere mededelingen over worden gedaan.”

Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond, werd afgelopen september voor zijn huis doodgeschoten. B. zou belastend gaan verklaren over Taghi, voorheen de meest gezochte misdadiger van Nederland. Eerder werd de broer van B. geliquideerd. De kroongetuige wordt inmiddels bijgestaan door twee advocaten die uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijven.

Ridouan Taghi werd eind vorig jaar opgepakt in Dubai en uitgeleverd aan Nederland. Hij is de hoofdverdachte in het strafproces Marengo dat zich richt op liquidaties in de Nederlandse onderwereld. In februari is de volgende openbare zitting van het grote strafproces.