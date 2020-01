Blogger aangehouden voor bedreigen Friese ambtenaar

Een 44-jarige man is deze donderdag ’s ochtends in Langweer aangehouden op verdenking van bedreiging van een ambtenaar in een Friese gemeente. Het gaat om blogger en natuurfotograaf Rypke Z., die na een carrière bij dagblad De Gelderlander en de wetenschapsredactie van Het Parool tien jaar geleden betrokken raakte bij het blog Climategate.

Z. zou de ambtenaar online hebben bedreigd, verklaart de politie Noord-Nederland. De politie kwam in actie nadat de betrokken gemeente aangifte deed. In verband met privacy van de betrokkene wil de politie de naam van de ambtenaar niet noemen. Z. is in de loop van de middag heengezonden, zegt een woordvoerder van de politie.

Het zou gaan om een bericht dat eind 2019 op Z.’s eigen blog Interessante Tijden is gepubliceerd. Het blog is een samenraapsel van onderzoek, fotografie, religieuze overpeinzingen en commentaren, waarvan de strekking luidt dat westerse landen de welvaart van hun bevolkingen op het spel zetten vanwege een „verzonnen” klimaatcrisis. Behalve op zijn eigen platform is Z. geregeld te zien en te lezen bij uitgeverij De Blauwe Tijger, uitgever van de conservatieve glossy Epoque en een YouTube-kanaal genaamd Blue Tiger Media.

‘Strijd tegen de duurzamen’

Op de website is onder meer te zien hoe Z. in „Vikingstijl in strijd tegen de duurzamen” met een bijl in de hand voor zijn eigen camera poseert. „Jullie Klimaatleugenaars en geschiedsvervalsers kunnen daarom een bijl in je harses krijgen en verdienen het om door een boze menigte naar de hel gestuurd te worden.”

In een ander bericht is te lezen hoe hij een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden bedreigt. Zo poseert hij in dreigende houding met een riek, gericht op de betrokken ambtenaar. Die wil tegenover NRC niet reageren „uit angst voor nieuwe bedreigingen”.