Banken houden pinautomaten nog een jaar ‘s nachts gesloten

De meeste geldautomaten in Nederland blijven nog ruim een jaar ‘s nachts tussen 23.00 en 07.00 uur gesloten om plofkraken tegen te gaan. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) donderdag. Ongeveer honderd geldautomaten waar na 23.00 uur nog veel geld wordt opgenomen, zoals in uitgaansgebieden, blijven tot eind maart dit jaar nog wel tot 02.00 uur open.

Geldautomaten zijn in Nederland sinds half december ‘s nachts gesloten, na overleg met de ministeries van Financiën en Justitie. Sindsdien hebben vier plofkraken plaatsgevonden. Vorig jaar was er een forse toename van het aantal plofkraken. In 2019 werden 71 geldautomaten opgeblazen, in 2018 waren dit er 42.

Op dit moment wordt gewerkt aan een „structurele oplossing” om plofkraken tegen te gaan, schrijft de NVB. Zo wordt een techniek ontwikkeld om geld na een kraak onbruikbaar te maken. Dit proces zal naar verwachting nog „enige tijd” in beslag nemen. Ook worden bepaalde geldautomaten vanaf april verplaatst, omdat de zware explosieven die plofkrakers gebruiken een risico vormen voor omwonenden. Tot zeker 31 maart 2021 blijven geldautomaten ‘s nachts gesloten.