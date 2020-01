Vermogen zonnepanelen in Nederland weer anderhalf keer hoger dan vorig jaar

Voor het tweede jaar op rij kan Nederland van anderhalf keer zoveel zonne-energie worden voorzien als een jaar eerder. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Nationaal Solar Trendrapport 2020 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Vorig jaar werden ongeveer 8,1 miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd en het grootste zonnepark van Nederland geopend.

Het maximaal opgesteld vermogen aan zonne-energie was eind vorig jaar ruim 6.900 megawatt, 53 procent meer dan in 2018. In totaal liggen circa 23,6 miljoen zonnepanelen in Nederland, afgaande op een gemiddeld vermogen van 294 watt per zonnepaneel. Daarmee is Nederland bezig aan een „serieuze inhaalrace”, zegt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. Wereldwijd groeide het geïnstalleerde vermogen in 2019 met 26 procent.

De toename van zonnepanelen in Nederland komt vooral door investeringen van bedrijven, goed voor 73 procent van de groei. Behalve panelen op daken van bedrijven valt hier ook de aanleg van zonneparken onder. Eind vorig jaar werd in Midden-Groningen het grootste zonnepark van Nederland aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De 320.000 panelen op het park langs de A7 bij Kolham kunnen naar verwachting zo’n 32.000 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien.

Capaciteitsproblemen

In de noordelijke provincies is de groei zo groot, dat dit capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet met zich meebrengt. Daardoor staat voor zo’n 750 megawatt aan projecten stil. Daarmee zouden „alle huishoudens in een stad als Breda” een jaar lang van stroom kunnen worden voorzien, aldus Heynen. Deze projecten kunnen pas verdergaan als delen van het net zijn versterkt.

Vorig jaar werd de subsidieregeling voor zonnepanelen met drie jaar verlengd. Daardoor kunnen zonnepaneelhouders tot 2023 energie die zij terugleveren aan het stroomnet belastingvrij aftrekken van hun eigen energieverbruik. Deze salderingsregeling maakt het voor huishoudens en mkb’ers financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen.

In november wordt op het parkeerterrein voor Lowlands begonnen met de bouw van ’s werelds grootste zonnepaneelparkeerplaats, maakte de organisatie van het muziekfestival dinsdag bekend. Op de parkeerterreinen worden 90.000 zonnepanelen geplaatst, waar bezoekers hun auto onder kunnen parkeren.