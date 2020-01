Witte Huis: Bolton moet boek aanpassen wegens staatsveiligheid

Het Witte Huis probeert de publicatie van het boek van de voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton tegen te houden. Het huidige manuscript zou „aanzienlijk veel vertrouwelijke informatie” bevatten die de staatsveiligheid in het gevaar brengt, aldus de regering-Trump.

Zonder aanpassingen zou het boek volgens hen niet mogen worden gepubliceerd, schrijft het Witte Huis in een brief aan de advocaat van Bolton, meldt persbureau Reuters woensdag. Het Witte Huis beroept zich op de federale wet en de geheimhoudingsovereenkomsten die Bolton heeft ondertekend als nationale veiligheidsadviseur. Die functie bekleedde hij anderhalf jaar, tot hij in september 2019 naar eigen zeggen uit eigen beweging opstapte. Ook daarover was onenigheid: president Donald Trump beweerde dat het schortte aan Boltons adviezen.

Een deel van het boek van Bolton is uitgelekt naar The New York Times. Volgens de krant schrijft Bolton dat de president hem persoonlijk heeft verteld dat hij Amerikaanse steun aan Oekraïne afhankelijk had gemaakt van Oekraïens onderzoek naar zijn politieke rivalen. Trump haalde woensdag op Twitter uit naar zijn voormalige veiligheidschef, waarbij hij het boek „smerig en onwaar” noemde.

Ondertussen wordt Bolton nog altijd gezien als een mogelijke doorslaggevende getuige in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Hoewel de oud-veiligheidsadviseur bereid is te getuigen, hebben de Democraten steun nodig van minimaal vier Republikeinen in de Senaat om hem als nieuwe getuige te dagvaarden in het proces.