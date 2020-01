Tientallen servers VN gehackt bij Europese kantoren

Hackers hebben in juli 2019 toegang gekregen tot tientallen servers van de Verenigde Naties op locaties in Wenen en Genève. Dat blijkt uit een vertrouwelijk intern document dat in handen is van nieuwsorganisatie The New Humanitarian en is ingezien door persbureau AP.

Het is nog onduidelijk wat de precieze schade is van de aanval. Wel wordt uit het document duidelijk dat er toegang is verschaft tot zeker 42 servers en dat bij nog eens 25 servers „verdachte” activiteit is ontdekt. Het gaat om servers van verschillende VN-kantoren in Wenen en Genève, waaronder drie servers bij het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR) en twee bij de Economische Commissie voor Europa (ENECE).

De VN erkent dat er is ingebroken op servers van de organisatie. „We worden dagelijks geconfronteerd met pogingen om in ons computersysteem te komen. Deze keer is het ze gelukt, al zijn ze niet ver gekomen. Er is niets vertrouwelijks bemachtigd”, zegt woordvoerder Rupert Colville van OHCHR tegen AP. Bij het mensenrechtenbureau lijkt de hack beperkt te zijn gebleven tot een personeelslijst met onder meer e-mailadressen - maar geen wachtwoorden.

Of er bij de andere gehackte servers wel gevoelige informatie is ontvreemd, blijft onduidelijk. Volgens The New Humanitarian is er in totaal ongeveer 400 gigabyte aan data ontvreemd, en daarmee meer dan de VN zou impliceren.