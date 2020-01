Stikstofuitscheiding in mest vorig jaar weer gedaald

De stikstofuitscheiding in dierlijk mest is in 2019 met 2,6 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Vorig jaar produceerde de Nederlandse veestapel 490 kilo stikstof, wat onder het plafond uitkomt dat de Europese Unie heeft vastgesteld. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het stikstofplafond voor dierlijk mest is vastgesteld op 504,4 miljoen kilo. Daar zat Nederland vorig jaar 14 kilo onder. Het was het tweede jaar op rij dat Nederland onder die norm bleef. Veruit de meeste stikstof werd overigens geproduceerd door de melkveesector.

Fosfaatuitscheiding ook lager

Ook de fosfaatuitscheiding lag vorig jaar iets lager dan in 2018. In 2019 werd 156 miljoen kilo fosfaat geproduceerd, dat is een afname van 3,6 procent vergeleken met het jaar ervoor. Ook qua fosfaat in dierlijk mest komt Nederland niet aan het door de EU vastgestelde plafond.

De afname van beide stoffen heeft te maken met de krimp van het aantal runderen, varkens en kippen. Het aantal melkkoeien nam in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna een procent af, waarmee Nederland nu op zo’n 30.000 koeien uitkomt.