Recordaantal van 81 miljoen reizigers op Nederlandse luchthavens

Nederlandse luchthavens hebben vorig jaar een recordaantal van 81 miljoen aankomende of vertrekkende passagiers verwerkt. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Van de vijf internationale vliegvelden in Nederland kregen er vier te maken met een stijging in het aantal passagiers.

Schiphol was veruit de drukst bezochte luchthaven. 71,7 miljoen reizigers landden op het vliegveld of stegen er op. Dat betekende een bescheiden stijging van 1 procent, liet Schiphol eerder deze maand al weten. Doordat de luchthaven al jaren tegen het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar aanzit, is er weinig ruimte voor groei.

De reizigersaantallen op de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Maastricht namen sterker toe. Eindhoven blijft het tweede passagiersvliegveld van Nederland, met bijna 6,8 miljoen reizigers (8 procent meer). Daarna volgt Rotterdam (stijging van 10 procent naar een kleine 2,1 miljoen passagiers). In Maastricht verdubbelde het aantal passagiers naar 430.000, doordat Ryanair en Corendon op nieuwe bestemmingen gingen vliegen.

Alleen Groningen kreeg met krimp te maken. Circa 176.000 mensen maakten gebruik van het vliegveld, een daling van 23 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Londen was de meest populaire bestemming van reizigers die vertrokken vanaf een Nederlandse luchthaven. Reizigers op Schiphol hadden het vaakst Heathrow als bestemming. Bij Rotterdam was dat London City, bij Eindhoven Luton en bij Groningen Southend. Alleen passagiers op de luchthaven van Maastricht hadden een favoriete bestemming buiten het Verenigd Koninkrijk: zij vlogen het meest van en naar Antalya in het zuiden van Turkije.