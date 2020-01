Onverwacht sterke verkoop iPhones zorgt voor recordomzet Apple

Techbedrijf Apple heeft over het laatste kwartaal van 2019 een recordomzet geboekt. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf dinsdag bekend. Over de laatste drie maanden van 2019 was de totale opbrengst 91,8 miljard dollar, omgerekend ruim 83 miljard euro. Apple zag vooral een sterke vraag naar de nieuwe modellen van de iPhone, de 11 en de 11 Pro.

De omzet in het laatste kwartaal steeg met 9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers zijn beter dan was verwacht. Analisten rekenden op een omzet van 88,5 miljard dollar, meldt Reuters op basis van gegevens van Refinitiv. Vorig jaar viel de omzet juist tegen. Apple komt vanwege het gebroken boekjaar niet met jaarcijfers, die presenteert het bedrijf in oktober.

Volgens Apple was er vooral rondom feestdagen veel interesse in varianten van de nieuwe iPhone 11. De internationale verkopen waren goed voor meer dan 61 procent van de omzet.

Apple maakte dinsdag ook de prognose bekend voor het eerste kwartaal van dit kalenderjaar. Die omzet zal volgens het Amerikaanse bedrijf uitkomen tussen de 63 en 67 miljard dollar. Volgens Apple is die verwachting breder dan normaal, omdat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China gevolgen kan hebben voor de verkoop en toelevering van Apple-producten. China geldt als zowel een belangrijke afzetmarkt, als productieplek voor Apple.