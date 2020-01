Onmetelijke schatkamer

Rob van Essen (literatuur)

De literatuur kent geen Brexit

Het goede nieuws is dat er voor u als lezer niets verandert. Het is niet zo dat de Engelse boeken in uw boekenkast zich opeens anders gaan gedragen, wachtwoorden of andere ingewikkelde procedures eisen voordat ze bereid zijn zich te openen. U kunt natuurlijk grommend uw leesfauteuil met de rug naar het westen draaien en u werpen op al die Duitse, Franse en Luxemburgse meesterwerken waaraan u nog niet bent toegekomen, maar de literatuur kent geen Brexit, laat die stoel maar staan, zet de verwarming hoger en trek Jane Austen of Charles Dickens nog eens uit de kast, of andere Engelse klassiekers, geschreven in tijden dat er nog geen EU bestond.

Wat doet het ertoe, in alle merkwaardige personages die hun romans bevolken, komen we ook de Engelsen van nu tegen, en onszelf, en Duitsers, Fransen en Luxemburgers, want zoveel verschillen we niet van elkaar, of van onze voorvaderen en -moederen van tweehonderd jaar geleden.

Literatuur reflecteert de tijd waarin ze ontstaat, zeker, maar ze reflecteert ook de tijdloze onderstroom van al die tijden. En al is die tijdloosheid uiteindelijk ook schijn, de waan van de dag is van een andere orde dan de waan van het menselijk bedrijf, nietwaar? We waren altijd al gestoord, dat is de troost die literatuur even moet bieden.

Misschien moeten we zo ver mogelijk teruggrijpen om deze tijden te relativeren, naar een van de eerste Engelse romans, Tristram Shandy van Laurence Sterne, uit 1767. En let dan vooral op Toby, de oom van de verteller, want nu we toch getroost willen worden: oom Toby is het aardigste en meest aandoenlijke personage uit de Engelse literatuur, misschien wel uit de wereldliteratuur. Hij is een ex-legerkapitein die tijdens de Negenjarige Oorlog nog op het continent heeft gevochten – meteen kijk je ongerust op uit het boek: Engelsen die op het vasteland gaan vechten, zover zal het nu toch niet komen? En doorlezen maar weer.