Nieuw onderzoek naar weglaten misdaadcijfers asielzoekers

Er komt een nieuw onderzoek naar het misdaadrapport dat leidde tot het aftreden van staatssecretaris Mark Harbers (Asielzaken, VVD). Dat zei zijn opvolger Ankie Broekers-Knol (VVD) woensdag in de Tweede Kamer. Kamerleden waren niet tevreden met het eerste onderzoek naar de kwestie.

Harbers vertrok vorig jaar mei omdat cijfers van zware criminaliteit gepleegd door asielzoekers uit een rapport gehouden zouden zijn. Hoewel dat bewust gebeurde, was het niet met de opzet het Harbers moeilijk te maken, zei Broekers-Knol woensdag. Kamerleden van GroenLinks en SGP willen toch dat er een nieuw extern onderzoek komt.

Eerder onderzoek

Veel partijen hebben zo hun vragen over een eerder intern onderzoek naar het omstreden misdaadrapport. Zo vinden zij het opvallend dat voor dat onderzoek alleen de betrokken ambtenaren en niet de afgetreden Harbers werd gehoord. „Ik heb het gevoel dat het gegoochel met feiten en cijfers op het ministerie nog niet is opgelost”, zei GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge volgens NOS woensdag in de Kamer.

„Als een extern onderzoek nodig is om het vertrouwen terug te krijgen, en de Kamer zegt dat het enorm zou helpen, dan ben ik daartoe bereid”, zei Broekers-Knol woensdag.

Lees ook: Ambtenaren Harbers hielden toelichting asielcijfers bewust buiten rapport